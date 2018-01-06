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В мире
Эстония в Новый год смотрела обращение президента РФ
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danilov 06 Января 2018 в 22:04:08
Эстонские журналисты не нашли в Таллине тех, кто не смотрел обращение Владимира Путина в Новый год.

Цитата
Журналисты издания Delfi в ночь на 1 января 2018 года провели опрос жителей таллинского района Ласнамяэ. Корреспонденты спросили местных жителей, чье новогоднее поздравление у них было популярнее – Владимира Путина или президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ответы жителей удивили журналистов - все опрошенные заявили о том, что обращение Владимира Путина к народу они не пропустили.

После опроса на улице корреспондент отправился в один из клубов, где продолжил задавать людям свои вопросы о президенте РФ. Все опрошенные посетители заведения признались журналистам, что также смотрели новогоднее обращение Владимира Путина.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801051527-r899.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 06.01.2018 в 22:42:23   # 653414
А я не слышал. Причём, наверно, впервые в жизни, за исключением тех случаев, когда встречали на природе, где не было телевизора. А до этого между своим и Путиным тоже всегда выбирал Путина. Вот Ельцина не слушал никогда, ибо ненавижу всеми фибрами души
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  КЕДЫ 06.01.2018 в 22:46:56   # 653417
А я всегда обоих слушаю.
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  мартин 06.01.2018 в 23:30:54   # 653425
Все таки стока лет прошло, а одно и тоже каждый раз, из года в год, а жизнь все хуже
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  Dragon 06.01.2018 в 23:31:19   # 653426
Пообщались в Эстонии русские?
А я слушал папу с мамой, хвала Аллаху живы и здоровы. И телик отключаю я когда родители говорят.
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  332-712 06.01.2018 в 23:40:14   # 653429
Посмотрел нашего - одна болтология, экспо, мы первые и лучшие во всей вселенной, бла-бла-бла...
Потом, в три, посмотрел россиянского елбасы - поздравления, пожелания, что-то про семью и близких. И усё. Коротко и ясно. Как и нужно...
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