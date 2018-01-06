Эстония в Новый год смотрела обращение президента РФ

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danilov 06 Января 2018 в 22:04:08
Цитата
Журналисты издания Delfi в ночь на 1 января 2018 года провели опрос жителей таллинского района Ласнамяэ. Корреспонденты спросили местных жителей, чье новогоднее поздравление у них было популярнее – Владимира Путина или президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Ответы жителей удивили журналистов - все опрошенные заявили о том, что обращение Владимира Путина к народу они не пропустили.
После опроса на улице корреспондент отправился в один из клубов, где продолжил задавать людям свои вопросы о президенте РФ. Все опрошенные посетители заведения признались журналистам, что также смотрели новогоднее обращение Владимира Путина.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801051527-r899.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
А я слушал папу с мамой, хвала Аллаху живы и здоровы. И телик отключаю я когда родители говорят.
Потом, в три, посмотрел россиянского елбасы - поздравления, пожелания, что-то про семью и близких. И усё. Коротко и ясно. Как и нужно...