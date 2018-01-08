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В мире
В Исландии запретили платить женщинам меньше, чем мужчинам
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Гость 08 Января 2018 в 16:10:00
Согласно новому закону, компании, в которых работают больше 25 человек, обязаны проходить специальную сертификацию и подтверждать, что они предлагают равную оплату для мужчин и женщин на одинаковых позициях.

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  Витал 08.01.2018 в 18:41:06   # 653775
а у нас объяснили почему женщинам нужно больше работать до пенсии😂а у туркменов вроде вообще запретили женщинам за руль садится, кто куда гнет
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  walker 08.01.2018 в 23:24:37   # 653808
Всё оно правильно, но...
Один знакомец (азиат) гастерил в Швеции. Там тоже права женщин и всё такое. Он рассказывал, что там в семье муж по иерархии находится после детей и домашних животных.
Готовы ли восточные джигиты к честной конкуренции за лидерство в семье? )))
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  Ал 08.01.2018 в 23:42:07   # 653811
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