В Исландии запретили платить женщинам меньше, чем мужчинам

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Гость 08 Января 2018 в 16:10:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
Один знакомец (азиат) гастерил в Швеции. Там тоже права женщин и всё такое. Он рассказывал, что там в семье муж по иерархии находится после детей и домашних животных.
Готовы ли восточные джигиты к честной конкуренции за лидерство в семье? )))
Цитата: walker от 08.01.2018 23:24:37
Готовы ли восточные джигиты к честной конкуренции за лидерство в семье? )))
Готовы ли восточные джигиты к честной конкуренции за лидерство в семье? )))
http://titus.kz/?previd=93631.%27&start=&start=90#formk
Что говорят комметы по теме?
Кстати, один из "героев" решился мне в личку нахамить...