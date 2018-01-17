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В мире
Прививайте пожалуйста своих детей и себя
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строитель 17 Января 2018 в 10:36:27
Корь уже здесь.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  MишаМашкевич 17.01.2018 в 15:28:50   # 655625
давно говорила: не хотят хай не прививаются! но пособие нет и садика нет(за свой счет лечат и помирают там у себя). если украина принимает решение не принимать непривитых учеников то они молодцы.
пойду искать инфу о дифтерии......
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  Wolfkz 17.01.2018 в 15:29:08   # 655626
Классный врач. Когда жена была беремена первенцем помню именно его книгу читал. "Здоровье ребенка и здравый смысл" - рекомендую молодым. Очень логичные и умные вещи, простым языком. Правда бабушки охали и ахали.
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