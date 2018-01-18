Китай с чиновниками не церемонится

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danilov 18 Января 2018 в 14:49:25
В минувшем году партийные ведомства по проверке дисциплины наказали по всей стране 527 тыс. человек. Наказания варьировались от вынесения предупреждений до исключения из рядов партии и увольнения с государственной службы.
Были проведены расследования или начаты преследования в судебном порядке в отношении примерно 48 тыс. чиновников, подозреваемых в нарушении дисциплины и преступной деятельности, сообщила комиссия.
http://russian.news.cn/2018-01/11/c_136888787.htm