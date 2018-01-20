США выразили соболезнования Казахстану и Узбекистану в связи с трагедией с автобусом

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едридмадрид 20 Января 2018 в 22:10:37
«Позвольте воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить соболезнования правительствам Казахстана и Узбекистана, а также семьям погибших в результате трагической катастрофы с автобусом в Казахстане, где более 50 граждан Узбекистана погибли вчера», - сказал он, начав выступление на министерском заседании СБ ООН «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели обеспечения безопасности и развития».
Напомним, возгорание автобуса произошло 18 января на трассе Самара-Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай в 320 километрах от Актобе.
http://lenta.inform.kz/ru/ssha-vyrazili-soboleznovaniya-kazahstanu-i-uzbekistanu-v-svyazi-s-tragediey-s-avtobusom_a3127142
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