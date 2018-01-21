Значительное ухудшение в Европейском регионе эпидемиологической ситуации по кори

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danilov 21 Января 2018 в 05:11:00
Вспышка кори продолжается на Украине. За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев). При этом, в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 – среди детей.
Основной причиной продолжающейся вспышки Министерство здравоохранения Украины считает низкий охват плановой иммунизацией против кори среди детей, который по итогам 2016 года составил менее половины от необходимого количества.
Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и коклюша.
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учета при планировании поездок.
http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9480
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella
В 2018 году вспышка кори на Украине продолжает развиваться. Во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 21.01.2018 в 11:01:18 # 656246
да и чтоб народ тутешний хамал , а как там в Европе и чё там у " хохлов"
пока моё семейство собирается за воскресными покупками - отпишу вам как разводят тутешние ватники -портянки , местное читающее население
едридмадрид 21.01.2018 в 11:08:18 # 656248
В Москве зафиксирована НОВАЯ ( были ещё по ходу и другие) вспышка кори. Только за последний месяц в городе заболело более двух десятков человек. Большинство — дети.
Теперь об этом открыто говорят и в Роспотребнадзоре. Только за июль ( а дело было летом 2017 , а сейчас зима 2018 )число заболевших корью— 22. Почти все — дети.
и это только в МОСКВЕ , сами знаете что для русского МОСКВА ( как там Москва -как много в этом звуке для сердце русского ..... , про другие регионы ( деревни ) можно просто промолчать , там вообще писец был
едридмадрид 21.01.2018 в 11:12:21 # 656250
О том, что в России стали чаще болеть корью, пишет и Роспотребнадзор, и отдельные врачи. Даже по данным Роспотребнадзора, за первые шесть месяцев зарегистрировано 127 случаев заболевания, наибольшее число случаев (на сто тысяч человек) зафиксировано в Дагестане и Московской области.
Специалисты выявили три вида болезней, которые широко распространились по России в прошлом году, - холеру, чуму и сибирскую язву. Самое страшное в том, что штаммы продолжат распространяться.
едридмадрид 21.01.2018 в 11:14:41 # 656251
Самым страшным распространенным заболеванием считается сибирская язва. По итогам прошлого года этой заразой переболели 36 человек Все случаи были зарегистрированы на Ямале, где люди контактировали с больными оленями или уже погибшими.
Помимо северных регионов вспышка сибирской язвы была обнаружена в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах.
едридмадрид 21.01.2018 в 11:16:17 # 656253
Число заразившихся этим вирусом россиян выросло за 5 месяцев 2017 года в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по май 2017 года было выявлено 3,22 случая острого гепатита А на 100 тыс. населения. В прошлом году средний показатель составлял 1,63 случая, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего с начала 2017 года зафиксировано 4710 случаев заболевания. В лидерах Удмуртская Республика (7,4 случая на 100 тыс. населения), Иркутская (6,9) и Ивановская области (6,6), Пермский край (6,2).
Показатель заболеваемости среди мужчин в возрасте 20–29 и 30–39 лет превысил показатель заболеваемости среди женщин в данных возрастных группах, что было нехарактерно для 2015 и 2016 годов, отметили в Роспотребнадзоре.
едридмадрид 21.01.2018 в 11:20:08 # 656254
ну а мы всё на Европу киваем , ссука нормальной воды нет да и условий в России в большинстве регионов , фули гепатит-болезнь грязных рук
едридмадрид 21.01.2018 в 11:23:35 # 656255
так вот истерика про загниваниев Европе и Америке нагнетается специально российскими каналами , но если трезво и реально помыслить ( хотя тутешнему народу и не надо - тупо лень , проще поверить пропаганде ) то имеем
едридмадрид 21.01.2018 в 11:24:09 # 656256
Но для тех, кто не понимает, что это за цифра, вот вам подсказка. Роспотребнадзор не так давно отчитался о колоссальном достижении: в целом по России с 2001-го по 2015 год заболеваемость гепатитом А снизилась с 79,4 до 4,4 случаев на 100 тысяч населения. Ой! Неужели получается, что заболеваемость гепатитом А в России в 11 раз выше, чем в Европе во время "эпидемии"?
Да-да, это гепатит А, от которого хотя бы вакцина есть. Куда хуже ситуация с ВИЧ/СПИД. Напомню, что, по данным ВОЗ, на Россию приходится 2/3 новых случаев заражения ВИЧ в Европе. Это 67 новых носителя вируса на 100 000 населения. За последние десять лет число заражённых выросло на 133% и составило 1,11377 млн человек."
Ну-ну, изнасилованный "Целиной", бухти дальше, о том как большой театр бороздит просторы бескрайнего космоса. Вообще интересно понаблюдать за больным, как он общается сам с собой.
Цитата: jumanjiqz от 21.01.2018 12:04:12
Опять у едрида пластинка про вату заела, спасибо за яркую аллегорию, ну вы так за воскресными покупками не успеете..
Опять у едрида пластинка про вату заела, спасибо за яркую аллегорию, ну вы так за воскресными покупками не успеете..
Спокойно, милейший! У них там, уже никто, никуда не идёт. Организм гражданина ЕМадрида, воспринял кратковременное потепление как приход весны и как следствие, бац...- обострение графомании.
Графома́ния (от греч. γράφω — писа́ть, чертить, изображать и греч. μανία — страсть, безумие, влечение) — патологическое стремление к многописательству...
Цитата: едридмадрид от 21.01.2018 11:20:08Не хочешь ли заодно впомнить, что Восточном Казахстане недавно произошла вспышка гепатита А среди детей?
По словам представителей ведомства России, распространению вируса гепатита А способствует недостаток обеспечения населения качественной питьевой водой.
ну а мы всё на Европу киваем , ссука нормальной воды нет да и условий в России в большинстве регионов , фули гепатит-болезнь грязных рук
По словам представителей ведомства России, распространению вируса гепатита А способствует недостаток обеспечения населения качественной питьевой водой.
ну а мы всё на Европу киваем , ссука нормальной воды нет да и условий в России в большинстве регионов , фули гепатит-болезнь грязных рук
Не лучше ли тебе собственным домом заняться? Если это действительно твой дом.
Кстати, что Макену и Асеке должно прийти на факт о том, что тебя на упоминании реальных
Не хочешь ли уже об этом своей опой потарахтеть?
"..отпишу вам как разводят тутешние ватники -портянки , местное читающее население"
danilov, эт про тебя!