Умер Сергей Мавроди

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danilov 26 Марта 2018 в 16:14:35
По информации издания, в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.
https://lenta.ru/news/2018/03/26/mavrodi/
https://tengrinews.kz/russia/umer-sergey-mavrodi-smi-340605/
http://www.ntv.ru/novosti/1996561/
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Цитата: Fotinij от 26.03.2018 16:33:43
Мавроди на остановке?! Ну ваще!!!!!!!
Мавроди на остановке?! Ну ваще!!!!!!!
Ага, Бразилию кинул на миллиарды, Китай кинул и денег на такси нет, на автобусе гонял ))))
А что здесь такого ? , отжали по полной , осталось на проездной и коммуналку .