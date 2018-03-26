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В мире
Умер Сергей Мавроди
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danilov 26 Марта 2018 в 16:14:35
В Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ему было 62 года.
По информации издания, в ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. Скорую ему вызвал случайный прохожий. Мавроди госпитализировали в 67-ю горбольницу, спасти его жизнь врачам не удалось.

https://lenta.ru/news/2018/03/26/mavrodi/
https://tengrinews.kz/russia/umer-sergey-mavrodi-smi-340605/
http://www.ntv.ru/novosti/1996561/
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  Fotinij 26.03.2018 в 16:33:43   # 668441
Мавроди на остановке?! Ну ваще!!!!!!!
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  Пермяк 26.03.2018 в 16:45:47   # 668443
Цитата: Fotinij от 26.03.2018 16:33:43
Мавроди на остановке?! Ну ваще!!!!!!!

Ага, Бразилию кинул на миллиарды, Китай кинул и денег на такси нет, на автобусе гонял ))))
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  KAN13 26.03.2018 в 17:05:47   # 668446

А что здесь такого ? , отжали по полной , осталось на проездной и коммуналку .
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