В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева

Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была

Там сгорело заживо порядка 400 людей и основная масса это ДЕТИ! Но только пошумят, малахов снимет 5 эфиров на первом анальном. Снимут возможно даже посадят несколько козлов отпущения. И НИЧЕГО не изменится. Поколение дегенератов с промытыми могзами уже выращено...

Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была

У меня родители и брат живут в Кемерово, сам там бывал часто. Там сплошной пиздец, наркомания пьянство люди вечно злые из-за климата, зп мизирные отцу по 4 месяца ЗП не платят. Народ доят со всех сторон как только могут! Мать работает кассиром в травмае, с них собирали деньги на украшение города в прошлом году. Тот ТЦ слепили из говна и палок только чтобы минимум вложиться и максимум высасывать деньги из народа, как дойных коров.

Там сгорело заживо порядка 400 людей и основная масса это ДЕТИ! Но только пошумят, малахов снимет 5 эфиров на первом анальном. Снимут возможно даже посадят несколько козлов отпущения. И НИЧЕГО не изменится. Поколение дегенератов с промытыми могзами уже выращено...

Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была

Жители Кемерова съездили на кладбище, где якобы подготовлены более 200 могил, и рассказали о результатах проверки. Оказалось, что места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Никаких 200 подготовленных могил нет. Также эту информацию подтвердил журналист местного издания "Все42".

Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня", глава государства призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.



РИА Новости https://ria.ru/society/20180327/1517341727.html

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, где они смогут убедиться, сколько тел погибших было доставлено туда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передал корреспондент агентства "Интерфакс" с митинга у здания областной администрации.



В ходе продолжающегося у здания областной администрации митинга люди требуют сказать им правду о пожаре. Они, в частности, приводят информацию из социальных сетей о том, что в действительности погибших якобы было намного больше официальных данных.



Чтобы избежать кривотолков, И.Середюк предложил нескольким горожанам самим убедиться в том, сколько именно тел погибших было доставлено с места пожара в городские морги.



По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, чтобы они посчитали общее число погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщил активист Игорь Востриков на митинге, который проходит на площади Советов во вторник утром.



Ранее инициативную группу в морг направил мэр города Илья Середюк.



"Людей пустили в морг, им никто не мешает", - подтвердил Востриков в микрофон собравшимся после телефонного разговора с членом инициативной группы.



Он также предложил людям, потерявших родных на пожаре, составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.



Востриков, потерявший в пожаре в "Зимней вишне" всю семью, выполняет на митинге роль модератора.



Вместе с тем местные власти организовали подвоз на площадь Советов аудиотехники для того, чтобы улучшить слышимость выступающих.