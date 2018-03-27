В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева

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danilov 27 Марта 2018 в 11:34:36
"В Кемерово митинг. Около четырех тысяч человек собрались недалеко от здания администрации и требуют отставки Амана Тулеева. Среди собравшихся - родственники жертв пожара в "Зимней вишне", - пишет издание.
Между тем "НГС.Новости" сообщает, что люди вышли на площадь Советов, на которой расположена областная администрация. В громкоговорители участники митинга высказывали свое отношение к ситуации и чувства, которые они испытывают после трагедии. К собравшимся также выходил и мэр Кемерово Илья Сердюк - расстроенные кемеровчане потребовали его отставки.
Отметим, что сейчас в Кемерово находится президент России Владимир Путин. В ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.
"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.
В ходе совещания в Кемерово Путин поручил председателю СК РФ Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.
"Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут", - сказал президент.
Бастрыкин, в свою очередь, пояснил, что СК РФ изъял в рамках расследования уголовного дела по факту пожара огромное количество документов, которые сейчас изучает. Здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями, отметил он.
Между тем Следственный комитет РФ сообщает, что тела 21 жертвы пожара в ТЦ в Кемерово передали родным после опознания.
"По результатам процедуры опознания следователи выдали родственникам 21 погибшего на пожаре в кемеровском ТЦ разрешения на получение тел для захоронения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи высказались о "сотнях погибших" и "секретности" при выдаче тел в Кемерово
В СК прокомментировали сообщения о том, что тела погибших во время пожара в Кемерово якобы отдают близким лишь при подписании "бумаги о соблюдении секретности". Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Следственного комитета, передает агентство РИА Новости.
"Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших", - отметили в ведомстве. В то же время в СК подчеркнули, что эта процедура не является препятствием для проведения опознания и выдачи тел родственникам погибших.
Кроме того, в ведомстве опровергли появившуюся в соцсетях информацию о "сотнях погибших". "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Следственный комитет с первых минут расследования регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://www.youtube.com/watch?v=qWqlAUukT18&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqWqlAUukT18&has_verified=1
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет.
Он там с начала девяностых меры предпринимает.
MишаМашкевич 27.03.2018 в 12:59:03 # 668581
Цитата: Софруджу от 27.03.2018 12:53:28там не было детей!
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была
Восприятие абсолютное разная на трагедии.
Там дети сгорели, поэтому просто посадить обычных рабочих на скамью подсудимых не получится. Тулеев виноват, нет-без разницы. Людям сложно пережить такую утрату.
Не смешно! И не остроумно!
Цитата: Софруджу от 27.03.2018 13:08:50
walker
Не смешно! И не остроумно!
walker
Не смешно! И не остроумно!
это мысль вашего предыдущего поста. Да, несмешно и неостроумно.
Цитата: Софруджу от 27.03.2018 12:53:28Там сгорело заживо порядка 400 людей и основная масса это ДЕТИ! Но только пошумят, малахов снимет 5 эфиров на первом анальном. Снимут возможно даже посадят несколько козлов отпущения. И НИЧЕГО не изменится. Поколение дегенератов с промытыми могзами уже выращено...
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была
Антибиотик 27.03.2018 в 13:42:29 # 668593
Цитата: PLEXus от 27.03.2018 13:15:49
У меня родители и брат живут в Кемерово, сам там бывал часто. Там сплошной пиздец, наркомания пьянство люди вечно злые из-за климата, зп мизирные отцу по 4 месяца ЗП не платят. Народ доят со всех сторон как только могут! Мать работает кассиром в травмае, с них собирали деньги на украшение города в прошлом году. Тот ТЦ слепили из говна и палок только чтобы минимум вложиться и максимум высасывать деньги из народа, как дойных коров.
У меня родители и брат живут в Кемерово, сам там бывал часто. Там сплошной пиздец, наркомания пьянство люди вечно злые из-за климата, зп мизирные отцу по 4 месяца ЗП не платят. Народ доят со всех сторон как только могут! Мать работает кассиром в травмае, с них собирали деньги на украшение города в прошлом году. Тот ТЦ слепили из говна и палок только чтобы минимум вложиться и максимум высасывать деньги из народа, как дойных коров.
Да все так и есть! у меня друзей куча от туда! учился я в Сибири.
MишаМашкевич 27.03.2018 в 13:58:25 # 668599
Цитата: MишаМашкевич от 27.03.2018 13:58:25Кому было адресовано - тот, надеюсь, прочитал.
а че эт коммент бозика стерли? или сам?
а че эт коммент бозика стерли? или сам?
MишаМашкевич 27.03.2018 в 14:09:56 # 668602
«Следственный комитет РФ с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших».
На месте ЧП по сих пор работает множество журналистов, в том числе независимых, присутствуют местные жители. Кроме того, у каждого погибшего есть родственники и друзья, которые бы не стали молчать; имена погибших официально публикуются. На данный момент неизвестно ни об одном родственнике, который бы сообщил, что его ребенка/жены/мужа и т.д. нет в списках погибших или пропавших.
В воскресенье сгорел кемеровский торговый комплекс «Зимняя вишня». В МЧС России подтвердили гибель 64 человек, 23 из которых прошли процедуру опознания. Также они отчитались, что еще шестеро числятся пропавшими. Спасатели разобрали четвертый этаж «Зимней вишни» на 70 % и проверили все помещения на остальных этажах. Погибших и пострадавших там не обнаружено.
Однако многие не верят официальным данным спасателям. Пользователи Сети делятся записью анонимного источника, который утверждает, что в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло не менее 400 человек.
Цитата: PLEXus от 27.03.2018 13:18:59
Цитата: Софруджу от 27.03.2018 12:53:28Там сгорело заживо порядка 400 людей и основная масса это ДЕТИ! Но только пошумят, малахов снимет 5 эфиров на первом анальном. Снимут возможно даже посадят несколько козлов отпущения. И НИЧЕГО не изменится. Поколение дегенератов с промытыми могзами уже выращено...
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была
Кому станет легче, если Тулеева снимут? Он хоть меры какие-то примет. А Путин приехал в Кемерово. Мне бросается в глаза разница в реакции. Вся Россия на ушах, президент на пожарище. У нас 52 узбека ни за что, ни про что сгорели. Что-то не наблюдалось ни Назарбаева, ни Мирзиёева. И вообще реакция скромная была
Где факты? Одни эмоции.
Цитата: Desperado от 27.03.2018 14:11:19
Чувствуется что российская оппозиция хочет сыграть на людской трагедии. Не зря же им пиндосы столько бабла отвалили. Надо же отрабатывать!
Чувствуется что российская оппозиция хочет сыграть на людской трагедии. Не зря же им пиндосы столько бабла отвалили. Надо же отрабатывать!
вот только что делает путинская оппозиция на казахстанском сайте???
Цитата: MишаМашкевич от 27.03.2018 13:58:25
а че эт коммент бозика стерли? или сам?
а че эт коммент бозика стерли? или сам?
Опять хуйню сморозил?
Жители Кемерова съездили на кладбище, где якобы подготовлены более 200 могил, и рассказали о результатах проверки.
Оказалось, что места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Никаких 200 подготовленных могил нет. Также эту информацию подтвердил журналист местного издания "Все42".
Оказалось, что места на кладбище запросили всего три семьи, родственники которых погибли на пожаре. Никаких 200 подготовленных могил нет. Также эту информацию подтвердил журналист местного издания "Все42".
Некоторые СМИ занимаются прямым подстрекательством к бунту.
Президент России Владимир Путин во вторник во время своей поездки в Кемерово провел незапланированную встречу с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня", глава государства призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в пожаре и пообещал, что все виновные в трагедии будут наказаны.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180327/1517341727.html
РИА Новости https://ria.ru/society/20180327/1517341727.html
Quote:
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, где они смогут убедиться, сколько тел погибших было доставлено туда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", передал корреспондент агентства "Интерфакс" с митинга у здания областной администрации.
В ходе продолжающегося у здания областной администрации митинга люди требуют сказать им правду о пожаре. Они, в частности, приводят информацию из социальных сетей о том, что в действительности погибших якобы было намного больше официальных данных.
Чтобы избежать кривотолков, И.Середюк предложил нескольким горожанам самим убедиться в том, сколько именно тел погибших было доставлено с места пожара в городские морги.
По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
В ходе продолжающегося у здания областной администрации митинга люди требуют сказать им правду о пожаре. Они, в частности, приводят информацию из социальных сетей о том, что в действительности погибших якобы было намного больше официальных данных.
Чтобы избежать кривотолков, И.Середюк предложил нескольким горожанам самим убедиться в том, сколько именно тел погибших было доставлено с места пожара в городские морги.
По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.
Quote:
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники морга в Кемерове пустили инициативную группу граждан, чтобы они посчитали общее число погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщил активист Игорь Востриков на митинге, который проходит на площади Советов во вторник утром.
Ранее инициативную группу в морг направил мэр города Илья Середюк.
"Людей пустили в морг, им никто не мешает", - подтвердил Востриков в микрофон собравшимся после телефонного разговора с членом инициативной группы.
Он также предложил людям, потерявших родных на пожаре, составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.
Востриков, потерявший в пожаре в "Зимней вишне" всю семью, выполняет на митинге роль модератора.
Вместе с тем местные власти организовали подвоз на площадь Советов аудиотехники для того, чтобы улучшить слышимость выступающих.
Ранее инициативную группу в морг направил мэр города Илья Середюк.
"Людей пустили в морг, им никто не мешает", - подтвердил Востриков в микрофон собравшимся после телефонного разговора с членом инициативной группы.
Он также предложил людям, потерявших родных на пожаре, составить свой список погибших, чтобы установить точное количество жертв.
Востриков, потерявший в пожаре в "Зимней вишне" всю семью, выполняет на митинге роль модератора.
Вместе с тем местные власти организовали подвоз на площадь Советов аудиотехники для того, чтобы улучшить слышимость выступающих.