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Умер артист Олег Анофриев
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едридмадрид 28 Марта 2018 в 19:02:14
Актер и певец Олег Анофриев умер на 88-м году жизни, сообщил артист Александр Олешко в своем Facebook. Информацию о смерти артиста подтвердил РБК зять Олега Анофриева Сергей Солодинин. Анофриев стал известен благодаря исполнению песен к фильмам и телепередачам, в том числе «Спят усталые игрушки» из передачи «Спокойной ночи, малыши», он также озвучил почти всех героев мультфильма «Бременские музыканты».

«Потрясающий был человек, стихи писал, песни писал, книгу написал. Артист, певец, поэт, очень творческий, очень пророческий. «Я хочу умереть весной» — у него есть такие стихи», — рассказала РБК актриса Валентина Талызина.

«Артист он был прекрасный, очень хорошие воспоминания о нем есть. Очень печально терять коллег», — сообщил РБК художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

«Как и все нормальные люди, я опечален очень этим известием», — рассказал РБК актер Михаил Боярский. «Я с ним и в кино снимался, и мультфильмы озвучивал, и просто мы были друзьями хорошими. Очень порядочный, приятный, светлый человек был с удивительным голосом. Кого он только ни озвучивал: и зверей, и женщин, и мужчин, за кого он только ни пел. Его очень любили композиторы, потому что он один из самых музыкальных актеров, ему были подвластны любые жанры. Он потрясающе владел голосом своим», — рассказал Боярский.

Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ. С 1954 года работал в различных театрах, в том числе в Театре им. Маяковского и Театре Моссовета. В 1990-х годах Анофриев появлялся на телевидении как ведущий телепередач, в том числе «Сказочный полдник» и «Домашняя библиотека». Анофриев снялся более чем в 50 фильмах, участвовал в озвучке более 20 мультфильмов. В 2004 году ему было присвоено звание Народного артиста России.

https://www.rbc.ru/society/28/03/2018/5abb82da9a7947381dbb1966
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