В Англии потерялся поезд с пассажирами

Цитата: Dragon от



Котакбас! Тебя высрал шал уже? Котакбас! Тебя высрал шал уже?

Что-то вы приуныли, где ваш сознание и былой андеграунд!? А вообще, нельзя как нибудь без мата!? То что у вас бомбит это уже всем понятно, но хотелось бы услышать от вас взвешенные комментарии, а не этот жидкий понос...