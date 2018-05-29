В Англии потерялся поезд с пассажирами

в неправильный городМашинист - неправильный, а жители города и не подозревали о неправильности города!
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GoodZone 29 Мая 2018 в 10:54:52
Состав выехал из города Ньюкасл-апон-Тайн, расположенного на севере Англии в 446 километрах от Лондона. Предполагалось, что он пересечет страну с севера на юг и прибудет в город Рединг, который находится в 60 километрах западнее Лондона, однако из-за инцидента в Донкастере его направили в объезд. По неустановленной причине поезд совершил неверный поворот и поехал не на юг, а на запад. Ошибку заметили, когда он добрался до городка Понтефракт в графстве Уэст-Йоркшир.
«Сейчас я в потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта, — написала в Twitter одна из пассажирок. — Мы застряли тут, потому что машинист "выбрал неверный путь". Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?» По ее словам, кроме нее, решения возникшей проблемы ожидают сотни пассажиров.
После долгой стоянки в окрестностях Понтефракта, поезд поехал обратно на север и вернулся к развилке, где возникла путаница. На это понадобилось около часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили. Там они могли пересесть на поезд до Бирмингема. Из Бирмингема можно доехать до Рединга на другом поезде, путь занимает примерно 1 час 40 минут.
В апреле сообщалось, что житель Великобритании купил машину ради одной поездки из-за высоких цен на железнодорожные билеты. Он обнаружил, что проезд от Бристоля до Лондона стоит 218 фунтов, а подержанная Honda Civic — только 206 фунтов, считая страховку.
https://lenta.ru/news/2018/05/29/train/
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Великобритании машинист пассажирского поезда перепутал стрелкуНасколько я понимаю, машинист не выбирает путь и стрелки. Он едет туда, куда ведут рельсы и диспетчеры.
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 11:16:05
"Продажная власть, позор, нормального машиниста не могли взять, понаберут по дипломам всяких, шал кет" сказал бы Dragoin если бы это произошло в Казахстане!!!
"Продажная власть, позор, нормального машиниста не могли взять, понаберут по дипломам всяких, шал кет" сказал бы Dragoin если бы это произошло в Казахстане!!!
Котакбас! Тебя высрал шал уже?
Цитата: Dragon от 29.05.2018 12:08:41
Котакбас! Тебя высрал шал уже?
Котакбас! Тебя высрал шал уже?
Что-то вы приуныли, где ваш сознание и былой андеграунд!? А вообще, нельзя как нибудь без мата!? То что у вас бомбит это уже всем понятно, но хотелось бы услышать от вас взвешенные комментарии, а не этот жидкий понос...
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 13:50:16
Что-то вы приуныли, где ваш сознание и былой андеграунд!? А вообще, нельзя как нибудь без мата!? То что у вас бомбит это уже всем понятно, но хотелось бы услышать от вас взвешенные комментарии, а не этот жидкий понос...
Цитата: Dragon от 29.05.2018 12:08:41
Котакбас! Тебя высрал шал уже?
Котакбас! Тебя высрал шал уже?
Что-то вы приуныли, где ваш сознание и былой андеграунд!? А вообще, нельзя как нибудь без мата!? То что у вас бомбит это уже всем понятно, но хотелось бы услышать от вас взвешенные комментарии, а не этот жидкий понос...
Выходит, точно теа высрал шал!
Цитата: Dragon от 29.05.2018 14:01:23
Выходит, точно теа высрал шал!
Выходит, точно теа высрал шал!
Что это, ваш уровень "подъеба" и юмора, где вы такие шутки берете, на каком базаре!?!?
Цитата: jumanjiqz от 29.05.2018 15:16:47
Что это, ваш уровень "подъеба" и юмора, где вы такие шутки берете, на каком базаре!?!?
Цитата: Dragon от 29.05.2018 14:01:23
Выходит, точно теа высрал шал!
Выходит, точно теа высрал шал!
Что это, ваш уровень "подъеба" и юмора, где вы такие шутки берете, на каком базаре!?!?
Меня вырастили так, сказать прямо в лицо педарасту, что он педараст. А не намекать, что он неправильной ориентации. Котакбас он и в африке котакбасом будет, хоть как назови его.
Подхалимство - это не мое. С рабским мышлением жить не хочу, и могу плюнуть в лицо человеку, если заслуживает