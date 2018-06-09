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В Ростове-на-Дону автомобиль расплавился на солнце
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danilov 09 Июня 2018 в 20:14:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
  odysssey 09.06.2018 в 21:24:39   # 680609
В любом случае "виноват" ТЦ. Водитель явно не специально поставил на это место авто
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  Zoggyla 09.06.2018 в 22:29:44   # 680615
Козье место. Не повезло.
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  Joykin 09.06.2018 в 22:33:38   # 680616
Ну пздц. Счастливчик!
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