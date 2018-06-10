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В мире
Самые опасные для экологии планеты города мира
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danilov 09 Июня 2018 в 23:50:14
В рамках проекта Сеточной модели углеродного следа (GGMCF) был опубликован список самых опасных для экологии планеты городов мира.



Над составлением списка работали ученые из Японии, Швеции, Норвегии и США. Первое место в нем занял Сеул. Столица Южной Кореи ежегодно выбрасывает в атмосферу 267,1 мегатонны углекислого газа.

В топ-10 также вошли Гуанчжоу, Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Эр-Рияд и агломерация Токио и Йокогама.

Алматы вошел в первую сотню рейтинга, заняв 95 место. Астана – на 178 месте. Шымкент – 298. Актобе – 421

Скачать полный список

http://citycarbonfootprints.info/
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  Рамзес 10.06.2018 в 00:18:27   # 680622
Темиртау...
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  Directrix 10.06.2018 в 00:56:01   # 680626
Цитата: Рамзес от 10.06.2018 00:18:27
Темиртау...
Написанно же города!!! А Темиртау это один большой завод, его даже в списках нет.
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