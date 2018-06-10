Самые опасные для экологии планеты города мира

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danilov 09 Июня 2018 в 23:50:14
Над составлением списка работали ученые из Японии, Швеции, Норвегии и США. Первое место в нем занял Сеул. Столица Южной Кореи ежегодно выбрасывает в атмосферу 267,1 мегатонны углекислого газа.
В топ-10 также вошли Гуанчжоу, Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Эр-Рияд и агломерация Токио и Йокогама.
Алматы вошел в первую сотню рейтинга, заняв 95 место. Астана – на 178 месте. Шымкент – 298. Актобе – 421
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http://citycarbonfootprints.info/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Рамзес от 10.06.2018 00:18:27Написанно же города!!! А Темиртау это один большой завод, его даже в списках нет.
Темиртау...
Темиртау...