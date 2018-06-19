▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В мире
Изменение численности населения в республиках бывшего СССР 1989-2018
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 19 Июня 2018 в 15:17:01
1024x552
(50,87 Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Монах
19.06.2018 в 15:49:28
# 681891
поощрить
|
покарать
Manitu
19.06.2018 в 16:13:01
# 681897
Кто спонсор исследования? Нуротан?
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь