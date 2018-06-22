Очередное достижение

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danilov 22 Июня 2018 в 07:50:30
Казахстан включили в топ-10 худших стран для работников в глобальном рейтинге прав Международной конфедерации профсоюзов.

Всего организацией были рассмотрены 142 государства. Вместе с Казахстаном в десятку худших вошли Алжир, Бангладеш, Камбоджа, Колумбия, Египет, Гватемала, Филиппины, Саудовская Аравия и Турция.

"В Казахстане слабая гарантия прав работников. Казахстан еще не преобразовал закон о профсоюзах под международные стандарты", - сообщается в исследовании.

В Беларуси и Украине также права слабо защищены. Россия вошла в группу стран с регулярным нарушением прав сотрудников.

Вместе с тем в число лучших стран для работы вошли Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция и Уругвай.

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018?lang=fr
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pachinok 22.06.2018 в 09:38:18   # 682370
скоро мы наконец-то достроим свое светлое будущее и будем жить как у Христа запазухой.
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