Очередное достижение

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danilov 22 Июня 2018 в 07:50:30
Всего организацией были рассмотрены 142 государства. Вместе с Казахстаном в десятку худших вошли Алжир, Бангладеш, Камбоджа, Колумбия, Египет, Гватемала, Филиппины, Саудовская Аравия и Турция.
"В Казахстане слабая гарантия прав работников. Казахстан еще не преобразовал закон о профсоюзах под международные стандарты", - сообщается в исследовании.
В Беларуси и Украине также права слабо защищены. Россия вошла в группу стран с регулярным нарушением прав сотрудников.
Вместе с тем в число лучших стран для работы вошли Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция и Уругвай.
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018?lang=fr