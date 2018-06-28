Волгоград за шесть лет заселили жители Украины, Казахстана и Армении

В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.Это только половина правды. Получить гражданство РФ можно по программе переселения, в которую включены несколько городов, в том числе и Волгоград. Правда в том, что часть переселенцев отказывается от денежных выплат с тем, чтобы потом поселиться в другом, облюбованном городе. По сути они приезжают в Волгоград три раза для оформления документов по гражданству, обосновываясь в других городах, в основном в Краснодаре, на который выделяется всего сорок квот на гражданство. Но так или иначе РФ прирастает населением за счет граждан СНГ.
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едридмадрид 28 Июня 2018 в 17:32:15
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на региональную пресс-службу, по программе в Волгоград предпочитают переселяться жители Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, а также Армении. В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.
Сейчас говорится о том, что в этом году Волгоградская область примет еще почти 1,5 тысячи соотечественников. На что из федерального бюджета в региональный поступило 4,4 миллиона рублей.
- Переселенцам выплачивается единовременное пособие на жилищное обустройство в размере 9630 рублей, их временно трудоустраивают и профессионально обучают. В том числе для таких людей предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства России, - говорится в официальном сообщении пресс-службы региона.Там же особо подчеркнули, что на данную программу в последнее время охотно откликаются студенты высших и средних образовательных учреждений региона.
В данной ситуации стоит напомнить, что несмотря на приезжих из соседних республик, Волгоградская область продолжает терять своих коренных жителей.
Часть населения Волгограда умирает от серьезных заболеваний, свою лепту вносит средняя рождаемость и отток волгоградцев в другие регионы России.
К примеру, только вчера мы писали, что всего сейчас на территории региона проживает 2515,6 тысяч человек, а за последние полгода количество волгоградцев здесь сократилось на 5,7 тысяч жителей.
Всего регион за это время покинули 18 998 человек, а прибыли 17077.
https://krivoe-zerkalo.ru/content/volgograd-za-shest-let-zaselili-zhiteli-ukrainy-kazakhstana-i-armenii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 28.06.2018 в 18:32:54 # 683224
Цитата: старик от 28.06.2018 18:12:29
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В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.Это только половина правды. Получить гражданство РФ можно по программе переселения, в которую включены несколько городов, в том числе и Волгоград. Правда в том, что часть переселенцев отказывается от денежных выплат с тем, чтобы потом поселиться в другом, облюбованном городе. По сути они приезжают в Волгоград три раза для оформления документов по гражданству, обосновываясь в других городах, в основном в Краснодаре, на который выделяется всего сорок квот на гражданство. Но так или иначе РФ прирастает населением за счет граждан СНГ.
да там мрут МЕСТНЫЕ быстрее , чем туда народ сваливает из стран СНГ
и вообще , повторюсь душевно-скрепный админ или кому он там сплавил из платных ватников свою " игрушку"
не публикует НОВОСТИ - о реальном состоянии в России
народ мрёт , спивается, наркомание на высоком приросте ,
соображающая-грамотная молодежь да и не только , кто может себе позволить уезжают из России
едридмадрид 28.06.2018 в 18:37:56 # 683228
и в итоги имеем по крупным города вне кольцевой московской дороге ( как их называют ЗАМКАДЫШИ)
убыль намного больше чем прибыль , мрут, спиваются -уезжают и тд-больше , чем приезжают ,
а вот Москва и Питер - он в приросте - там бабло - народ туда едит , то сейчас многие в "обратку "поехали или в Азию или в Европу , Израиль на обеспечение своего будущего и во имя семей , своего поколения
едридмадрид 28.06.2018 в 18:41:00 # 683230
Численность населения России за январь-март 2018 года сократилась на 40,6 тысячи человек (на 0,03%) и по состоянию на 1 апреля составила 146,8 млн человек. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
едридмадрид 28.06.2018 в 18:43:27 # 683231
тоесть видим что идёт прирост в худшую сторону , а с Путинскими реформами налогооблажения россиян и пенсионном возрасте , вообще дно пробивается
и глубже и глубже
едридмадрид 28.06.2018 в 18:45:53 # 683232
цифры
Численные потери населения были на 53,5% компенсированы за счёт миграционного прироста, сообщает Росстат.
получается , те кто хотел уже приехал , а где ещё народу взять? поток иммиграционный сокрашается