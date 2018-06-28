Волгоград за шесть лет заселили жители Украины, Казахстана и Армении

В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.

Quote:Это только половина правды. Получить гражданство РФ можно по программе переселения, в которую включены несколько городов, в том числе и Волгоград. Правда в том, что часть переселенцев отказывается от денежных выплат с тем, чтобы потом поселиться в другом, облюбованном городе. По сути они приезжают в Волгоград три раза для оформления документов по гражданству, обосновываясь в других городах, в основном в Краснодаре, на который выделяется всего сорок квот на гражданство. Но так или иначе РФ прирастает населением за счет граждан СНГ.