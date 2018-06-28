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В мире
Волгоград за шесть лет заселили жители Украины, Казахстана и Армении
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едридмадрид 28 Июня 2018 в 17:32:15
Сегодня региональная пресс-служба Волгоградской области заявила, что область активно участвует в программе переселения соотечественников. За последние несколько лет в Волгоград на «постоянку» переехали более 15 тысяч жителей бывших республик СССР.

Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на региональную пресс-службу, по программе в Волгоград предпочитают переселяться жители Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, а также Армении. В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.

Сейчас говорится о том, что в этом году Волгоградская область примет еще почти 1,5 тысячи соотечественников. На что из федерального бюджета в региональный поступило 4,4 миллиона рублей.

- Переселенцам выплачивается единовременное пособие на жилищное обустройство в размере 9630 рублей, их временно трудоустраивают и профессионально обучают. В том числе для таких людей предусмотрен упрощенный порядок получения гражданства России, - говорится в официальном сообщении пресс-службы региона.Там же особо подчеркнули, что на данную программу в последнее время охотно откликаются студенты высших и средних образовательных учреждений региона.

В данной ситуации стоит напомнить, что несмотря на приезжих из соседних республик, Волгоградская область продолжает терять своих коренных жителей.
Часть населения Волгограда умирает от серьезных заболеваний, свою лепту вносит средняя рождаемость и отток волгоградцев в другие регионы России.
К примеру, только вчера мы писали, что всего сейчас на территории региона проживает 2515,6 тысяч человек, а за последние полгода количество волгоградцев здесь сократилось на 5,7 тысяч жителей.
Всего регион за это время покинули 18 998 человек, а прибыли 17077.

https://krivoe-zerkalo.ru/content/volgograd-za-shest-let-zaselili-zhiteli-ukrainy-kazakhstana-i-armenii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.06.2018 в 18:12:29   # 683215
Quote:
В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.
Это только половина правды. Получить гражданство РФ можно по программе переселения, в которую включены несколько городов, в том числе и Волгоград. Правда в том, что часть переселенцев отказывается от денежных выплат с тем, чтобы потом поселиться в другом, облюбованном городе. По сути они приезжают в Волгоград три раза для оформления документов по гражданству, обосновываясь в других городах, в основном в Краснодаре, на который выделяется всего сорок квот на гражданство. Но так или иначе РФ прирастает населением за счет граждан СНГ.
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  едридмадрид 28.06.2018 в 18:32:54   # 683224
Цитата: старик от 28.06.2018 18:12:29
Quote:
В целом, для проживания горожане бывших Республик СССР, кроме Волгограда, стремятся выбрать Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский и Светлоярский районы области.
Это только половина правды. Получить гражданство РФ можно по программе переселения, в которую включены несколько городов, в том числе и Волгоград. Правда в том, что часть переселенцев отказывается от денежных выплат с тем, чтобы потом поселиться в другом, облюбованном городе. По сути они приезжают в Волгоград три раза для оформления документов по гражданству, обосновываясь в других городах, в основном в Краснодаре, на который выделяется всего сорок квот на гражданство. Но так или иначе РФ прирастает населением за счет граждан СНГ.


да там мрут МЕСТНЫЕ быстрее , чем туда народ сваливает из стран СНГ

и вообще , повторюсь душевно-скрепный админ или кому он там сплавил из платных ватников свою " игрушку"
не публикует НОВОСТИ - о реальном состоянии в России

народ мрёт , спивается, наркомание на высоком приросте ,
соображающая-грамотная молодежь да и не только , кто может себе позволить уезжают из России
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  едридмадрид 28.06.2018 в 18:37:56   # 683228
даже лица " азиатской национальности " и те долго не задерживаются , с таким кризисом делать в России нечего
и в итоги имеем по крупным города вне кольцевой московской дороге ( как их называют ЗАМКАДЫШИ)

убыль намного больше чем прибыль , мрут, спиваются -уезжают и тд-больше , чем приезжают ,

а вот Москва и Питер - он в приросте - там бабло - народ туда едит , то сейчас многие в "обратку "поехали или в Азию или в Европу , Израиль на обеспечение своего будущего и во имя семей , своего поколения
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  едридмадрид 28.06.2018 в 18:41:00   # 683230
ну а теперь мои любимые цифры ( данные)

Численность населения России за январь-март 2018 года сократилась на 40,6 тысячи человек (на 0,03%) и по состоянию на 1 апреля составила 146,8 млн человек. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
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  едридмадрид 28.06.2018 в 18:43:27   # 683231
" В аналогичный период 2017 года в стране также наблюдалось уменьшение численности населения — на 24 тысячи человек, или на 0,02%."

тоесть видим что идёт прирост в худшую сторону , а с Путинскими реформами налогооблажения россиян и пенсионном возрасте , вообще дно пробивается

и глубже и глубже

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  едридмадрид 28.06.2018 в 18:45:53   # 683232
ну а тепрь про то что типа народ который приезжает - покрывают эти ЕСТЕСТВЕННЫЕ потери россиян

цифры

Численные потери населения были на 53,5% компенсированы за счёт миграционного прироста, сообщает Росстат.


получается , те кто хотел уже приехал , а где ещё народу взять? поток иммиграционный сокрашается
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  SVOY 28.06.2018 в 19:27:00   # 683242
Никого не хочу обидеть, но вспоминаю год жизни в России как страшный сон.
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  Ilya. 28.06.2018 в 22:25:25   # 683263
Едрида прорвало опять. Ну и ладно, пьют и наркоманят, это да, полно таких. Зеленый змий вообще подкашивает не плохо. Я не употребляю спиртного и вижу это со стороны. Противно смотреть. Ну я в принципе не жалуюсь. Живу в РФ с 14го года и все изменения не в лучшую сторону видны очень хорошо. До пенсии теперь еще дольше работать, цены растут. Но обратно в РК меня не тянет. У меня большие сомнения что там лучше.
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  Ал 28.06.2018 в 22:54:45   # 683268
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  мартин 29.06.2018 в 01:29:33   # 683318
Врут все.. тока седня смотрел сайт консултва в Алматы. Регионы переселения дальний восток. Упрощеное гражданство находясь в РК только две причины 1 РОДИТЕЛИ градждане РФ. 2 И лица без гражданства и ранее не получавшие гражданство СТРАН СНГ (карочь новорожденные)
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  КЕДЫ 29.06.2018 в 01:58:38   # 683319
Пить будут всегда в России, много и жадно а вот насчет наркомании мне кажется реально катастрофа, просто немыслимое количество молодежи-наркоманов. Не курящих косячок, а именно ширяющихся по вене какую-то химию. В Кз кстати, а Астане в частности , наркош в разы убавилось- инфа из достоверного источника.
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