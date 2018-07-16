У Илона Маска кажется припекло

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danilov 16 Июля 2018 в 15:08:21
Ранее Верн Уонсорт, который участвовал в спастельной операции, на своей странице в Twitter назвал план Маска по спасению подростков "пиар-трюком" и посоветовал миллиардеру "засунуть свою подлодку куда поглубже".
В ответ Илон Маск, отвечая в Twitter Верну Уонсорту, заявил, что никогда не видел "этого британского экспата, который живет в Таиланде", в пещере, где оказались заперты дети. Он предложил дайверу "показать видео спасения" школьников, а затем добавил: "Знаешь, не утруждай себя показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере. Извини, педофил (pedo guy), ты сам попросил об этом".
Илон Маск никак не разъяснил свои слова. При этом многие комментаторы раскритиковали его за это высказывание. Твит был удален.
Напомним, 12 подростков из местной юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
В ходе разработки плана спасения подростков помощь местным властям предложил Илон Маск. Он предложил спасти заблокированных в пещере подростков при помощи мини-субмарины, которую изобрел специально для этих целей.
Илон Маск лично прибыл в Таиланд на испытания, которые проводились в третьей камере пещеры, однако власти Таиланда не приняли подлодку для спасения детей из пещеры, и в итоге всех детей и тренера эвакуировали с помощью дайверов.
https://tengrinews.kz/world_news/ilon-mask-nazval-pedofilom-dayvera-spasavshego-detey-349273/
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