Китай планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю

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Vrangel 20 Июля 2018 в 12:52:19
Такие данные приведены в докладе Академии общественных наук КНР, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Предполагается, что четырёхдневный рабочий график (36 часов) в период с 2020 по 2025 годы будет введён в больших и средних государственных предприятиях в восточной части страны.
С 2025 года, четырёхдневная рабочая неделя будет введена в отдельных индустриях в центральных и восточных районах страны. А с 2030 года, уже все жители КНР должны будут отдыхать три дня после четырёх рабочих дней.
Кроме того, отмечается, что с 2020 по 2025 годы продолжительность отдыха во время Праздника Весны планируется увеличить до восьми дней, включая праздник Фонарей.
В докладе также подчёркивается, что Китай должен ускорить осуществление оплачиваемого отпуска с 2020 по 2025 годы. Поскольку система оплачиваемых отпусков не была полностью реализована в стране, досуг китайцев не сбалансированный и не свободный.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 20.07.2018 в 13:32:55 # 686380
Не хватает рабочих мест,вот и освобождают раб.места.
Или экономику реально стагнирует. Так как спроса нет. Таким образом можно отчасти сдерживать инфляцию.