В центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возраста

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МишкаНаСевер 30 Июля 2018 в 08:41:50
Вдоль проспекта Сахарова выставлены металлические ограждения, там же стоят автозаки. На проспект сотрудники полиции пропускают только через рамки металлоискателей, установленные со стороны станции метро "Комсомольская". На месте дежурят сотрудники МВД и Росгвардии.
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, выстуая на митинге, объявил о планах провести в сентябре в ряде российских городов акции протеста против изменений пенсионного законодательства.
"В сентябре мы проводим российский "марш миллионов", - сказал Удальцов со сцены на проспекте Академика Сахарова.
Он отметил, что это произойдет, если правительство не откажется от соответствующих планов, предусматривающих, в частности, повышение пенсионного возраста.
В середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов повышения пенсионного возраста. Он отметил, что предлагались разные варианты.
http://www.interfax.ru/russia/622936
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.07.2018 в 09:35:36 # 687558