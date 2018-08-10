Казахстанец спас 47 пассажиров автобуса

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Гоги80 10 Августа 2018 в 16:08:02
Автобус же сгорел дотла. Амарханов безуспешно пытался сбить пламя, но выяснилось, что в транспорте даже не было… огнетушителя.
В результате пожара Ержан Амарханов лишился документов и денег. В салоне автобуса осталось 1,5 млн тенге, на которые казахстанец хотел купить автомобиль в Новосибирске.
Новосибирская полиция пообещала в кратчайшие сроки помочь восстановить Ержану Амарханову документы, чтобы у него не возникло проблем на границе. Также сейчас обсуждается вопрос о компенсации перевозчиком сгоревших денег.
Источник: Экспресс-К
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Антибиотик 10.08.2018 в 16:14:15 # 689152