Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Казахстанец спас 47 пассажиров автобуса
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 10 Августа 2018 в 16:08:02
В четыре утра, когда все пассажиры спали, в автобусе вспыхнул пожар. Тренер по греко-римской борьбе Ержан Амарханов почувствовал опасность и проснулся. Салон был затянут густым дымом. Водитель впал в ступор. Ержан Амарханов заставил его открыть дверь и остановиться. Потом казахстанец начал будить пассажиров и вытаскивать их из салона. Некоторых людей растормошить не получалось – угарный газ уже начал на них действовать. Ни минуты герой не думал о себе, он хотел лишь спасти пассажиров, среди которых были и дети. В итоге только благодаря Ержану инцидент обошелся без жертв.

Автобус же сгорел дотла. Амарханов безуспешно пытался сбить пламя, но выяснилось, что в транспорте даже не было… огнетушителя.

В результате пожара Ержан Амарханов лишился документов и денег. В салоне автобуса осталось 1,5 млн тенге, на которые казахстанец хотел купить автомобиль в Новосибирске.

Новосибирская полиция пообещала в кратчайшие сроки помочь восстановить Ержану Амарханову документы, чтобы у него не возникло проблем на границе. Также сейчас обсуждается вопрос о компенсации перевозчиком сгоревших денег.

Источник: Экспресс-К
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 10.08.2018 в 16:14:15   # 689152
Респект мужику!!! Вот настоящие герои!
поощрить (4) | покарать
  Pole13 10.08.2018 в 16:24:55   # 689154
Молодчик! Я думаю без машины не останется,отблагодарят))
поощрить (3) | покарать
  Абориген 10.08.2018 в 17:26:00   # 689155
поощрить | покарать
  Маке0912 10.08.2018 в 17:50:39   # 689156
Мужчина !
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь