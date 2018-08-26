Умер Джон Маккейн

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Fotinij от 26.08.2018 10:59:01
Накатим! Помянем супостата, земля ему стекловатой!
Беня Ладен 26.08.2018 в 12:53:20 # 691336
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Цитата: Свомпи от 26.08.2018 12:59:58
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Стало на одного человека меньше, которые хоть как-то вправляли мозги тем уродам и нелюдям которые сейчас сидят в правительстве РФ.
Такие как он хоть как-то наказывал этих безнаказанных тварей.
Цитата: Свомпи от 26.08.2018 12:59:58
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Так большинство этих комментаторов, о которых вы говорите, обычное быдло. Которому через СМИ впаривают полную ахинею, под ширмой патриотизма. И они как глупенькие, маленькие детки верят в то, что все наши проблеме из-за таких как Джон Маккейн.
Дебилы – у меня больше слов нет!!!
Цитата: stasik02 от 26.08.2018 13:50:51
Так большинство этих комментаторов, о которых вы говорите, обычное быдло. Которому через СМИ впаривают полную ахинею, под ширмой патриотизма. И они как глупенькие, маленькие детки верят в то, что все наши проблеме из-за таких как Джон Маккейн.
Дебилы – у меня больше слов нет!!!
Цитата: Свомпи от 26.08.2018 12:59:58
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
Так большинство этих комментаторов, о которых вы говорите, обычное быдло. Которому через СМИ впаривают полную ахинею, под ширмой патриотизма. И они как глупенькие, маленькие детки верят в то, что все наши проблеме из-за таких как Джон Маккейн.
Дебилы – у меня больше слов нет!!!
Куда уз нам серогорбым, до Вас то. !!
Nightwalker 26.08.2018 в 15:31:16 # 691347