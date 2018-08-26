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В мире
Умер Джон Маккейн
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danilov 26 Августа 2018 в 10:30:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 26.08.2018 в 10:59:01   # 691332
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  Versus 26.08.2018 в 11:07:25   # 691333
Интересная жизнь была у мужика. Земля тебе пухом вражина
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  ГОРЫНЫЧ 26.08.2018 в 12:17:13   # 691334
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  Беня Ладен 26.08.2018 в 12:53:20   # 691336
Земля стекловатой.
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  Свомпи 26.08.2018 в 12:59:58   # 691337
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?
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  ГОРЫНЫЧ 26.08.2018 в 13:15:19   # 691339
Цитата: Свомпи от 26.08.2018 12:59:58
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?

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  строитель 26.08.2018 в 13:27:40   # 691340
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  stasik02 26.08.2018 в 13:49:50   # 691341
Да жалко, действительно прискорбно. Ушел выдающийся деятель. Яркая личность.

Стало на одного человека меньше, которые хоть как-то вправляли мозги тем уродам и нелюдям которые сейчас сидят в правительстве РФ.

Такие как он хоть как-то наказывал этих безнаказанных тварей.
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  stasik02 26.08.2018 в 13:50:51   # 691342
Цитата: Свомпи от 26.08.2018 12:59:58
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?


Так большинство этих комментаторов, о которых вы говорите, обычное быдло. Которому через СМИ впаривают полную ахинею, под ширмой патриотизма. И они как глупенькие, маленькие детки верят в то, что все наши проблеме из-за таких как Джон Маккейн.

Дебилы – у меня больше слов нет!!!
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  строитель 26.08.2018 в 14:02:15   # 691343
Цитата: stasik02 от 26.08.2018 13:50:51
Цитата: Свомпи от 26.08.2018 12:59:58
Мдааа, поражаюсь комментариям.
Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?


Так большинство этих комментаторов, о которых вы говорите, обычное быдло. Которому через СМИ впаривают полную ахинею, под ширмой патриотизма. И они как глупенькие, маленькие детки верят в то, что все наши проблеме из-за таких как Джон Маккейн.

Дебилы – у меня больше слов нет!!!


Куда уз нам серогорбым, до Вас то. !!

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  КЕДЫ 26.08.2018 в 14:12:54   # 691344
То ли юмор такой в комментариях то ли сарказм.
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  Свомпи 26.08.2018 в 14:35:25   # 691345
Строитель - ранее считал тебя адекватным, увы...
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  Templar 26.08.2018 в 15:24:37   # 691346
В видео говорится, что он критиковал Путина. Складывается ощущение, что те, кто радуется - это все путиноватники.
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  Nightwalker 26.08.2018 в 15:31:16   # 691347
Земля стекловатой гнида
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  Свомпи 26.08.2018 в 15:38:51   # 691348
Люди делятся на умных и дураков,а вот дураки делятся на национальности, партии фракции и религии.
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