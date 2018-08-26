Умер Джон Маккейн

Цитата: Свомпи от

Мдааа, поражаюсь комментариям.

Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?

Мдааа, поражаюсь комментариям.Он вам в подъездах гадил, или виновен в девальвации тенге, или повинен что в КЗ тотальная коррупция во всех эшелонах?

Так большинство этих комментаторов, о которых вы говорите, обычное быдло. Которому через СМИ впаривают полную ахинею, под ширмой патриотизма. И они как глупенькие, маленькие детки верят в то, что все наши проблеме из-за таких как Джон Маккейн.Дебилы – у меня больше слов нет!!!