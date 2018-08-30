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В мире
Умер Иосиф Кобзон
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danilov 30 Августа 2018 в 17:29:21
Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Об этом в четверг, 30 августа, родственники артиста сообщили радиостанции «Говорит Москва».



27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В тот же день пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 30.08.2018 в 18:08:27   # 691790
Отмучился, земля пухом
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  Маке0912 30.08.2018 в 19:24:21   # 691795
Саобоалезнуем
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  Makintosh 30.08.2018 в 19:51:26   # 691797
земля пухом
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  Пастафариан 30.08.2018 в 20:18:06   # 691798
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  Беня Ладен 30.08.2018 в 21:04:44   # 691799
Огромная утрата, земля пухом(((
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  arhar 30.08.2018 в 21:57:21   # 691801
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