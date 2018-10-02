Умер Шарль Азнавур

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GoodZone 02 Октября 2018 в 09:46:19
Причина смерти пока не раскрывается.
За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.
Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.
Азнавур также снимался в кино. Он сыграл в таких лентах, как «Арарат», «Стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей» и «Жестяной барабан». В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.
Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур накануне смерти выложил фотографию с актером Жан-Полем Бельмондо. Снимок опубликован в Instagram.
«Мой друг навсегда Жан-Поль», — подписал певец публикацию.
Автором черно-белого снимка выступил Марк де Доминико.
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MишаМашкевич 02.10.2018 в 10:11:04 # 696180