▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
В мире
Умер Роман Карцев
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
строитель
02 Октября 2018 в 17:04:26
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Маке0912
02.10.2018 в 17:45:55
# 696257
Соболезнуем, хороший был актёр.
поощрить (2)
|
покарать
старик
02.10.2018 в 17:59:33
# 696262
Нечего сказать кроме философского:"Все там будем".Ну и вечная память.
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь