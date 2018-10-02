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Умер Роман Карцев
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строитель 02 Октября 2018 в 17:04:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 02.10.2018 в 17:45:55   # 696257
Соболезнуем, хороший был актёр.
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  старик 02.10.2018 в 17:59:33   # 696262
Нечего сказать кроме философского:"Все там будем".Ну и вечная память.
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