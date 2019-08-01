Фейерический транс–тролль по имени Джессика (Джонатан) Янив

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Августа 2019 в 10:24:58
Первоисточник вы можете найти Гуглом в одном ЖЖ, но часть текста я
скопировал из соцсети, в которую Гугл не проникает.
Сей тролль, если кто не в курсе, прославился тем, что он объявил себя теткой (будучи биологически совершенно мужского пола и выглядя соответственно). Теперь он использует идиотское канадское законодательство для судебного троллинга, подавая в суд на женские салоны красоты, которые отказываются делать ему генитальную эпилляцию. Типа, легально он женщина, а если кому–то не нравится, что у него член и яйца, они нарушают права трансгендеров. По состоянию на декабрь 2018, у него было 16 открытых судебных исков такого рода (https://mirandayardley.com/en/jonathan-yaniv-is-a-predator/).
Несчастные тетки, отказавшиеся эпиллировать, залетают на сумму, сравнимую с их годовой зарплатой, ибо даже если они выиграют суд, оплата адвоката может стоить больше, чем они заработали за всю жизнь. Сам тролль, естественно, получает адвокатов по линии LGBT charities, то есть бесплатно.
Джессика–Джонатан, помимо прочего, чрезвычайно активен в твиттере, где преследует феминисток, провоцируя их на обзывательства в мужском роде; с этими обзывательствами он идет к абъюзам твиттера и предает феминисток забану, ибо в Твиттере "misgendering" (называние человека в другом роде) это самое страшное преступление, за которое банят сразу, без разговоров и навсегда.
Последней жертвой Янива стала известная канадская журналистка Линдси Шепхерд https://en.wikipedia.org/wiki/Lindsay_Shepherd также забаненная в Твиттере. Она раскопала, что Янив живет в сихском квартале, ненавидит сикхов и борется с сикхской иммиграцией в Канаду; и большинство жертв судебного троллинга – иммигранты, которым религия запрещает трогать чужие пенисы. В ответ на это Янив написал, что у ней раздолбанное после родов влагалище и вагинальные заболевания, а у него все очень упругое, и они долго переругивались на медицинские темы; несчастная женщина в пылу дискуссии сорвалась и указала на то, что у того никакого влагалища вообще нет, потому что он мужик, за что и была забанена пожизненно.
PS А ещё он наезжает на полицию за то, что при его обращении в 911 его назвают по телефону сэр, а не мэм.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 01.08.2019 в 15:36:42 # 727889
Цитата: WauTaH от 01.08.2019 08:39:36
А по моему мужик молодец. Использует тупые законы защищающие тупую прослойку населения в своих корыстных целях.
А по моему мужик молодец. Использует тупые законы защищающие тупую прослойку населения в своих корыстных целях.
Да уж. Деньги не пахнут. Особенно на загнивающем западе.