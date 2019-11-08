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Юмор и Истории
"Экономика Казахстана в полной ##пе". Вице-министр обратится в Google
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danilov 08 Ноября 2019 в 14:41:04
В Википедии внесли правки в статью с нецензурным описанием экономики Казахстана. На появление в Сети скриншотов статьи отреагировал первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Вице-министр признался, что о статье в Википедии узнал впервые - из вопроса журналиста, затем проверил и убедился в существовании статьи сам.

"Мы мониторинг ведем регулярно по этому поводу. Конечно, это неправильное заявление. Мы напишем в компанию Google заявление. Узнаем, в чем причина, потому что когда в Википедию заходишь, все нормально", - прокомментировал Иргалиев.

Нецензурное слово появилась на сайте свободной энциклопедии, предположительно, 5 ноября. Позже слово было удалено, но все еще отображалось у некоторых пользователей через поисковик Google.

Скриншот результата поиска Google с нецензурным словом казахстанцы начали распространять в WhatApp.

На данный момент статья отредактирована и в ней отсутствуют какие-либо нецензурные слова.

Отметим, что менять и редактировать статьи могут все зарегистрированные в Википедии пользователи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 08.11.2019 в 14:55:15   # 734943
с каких пор жопа это нецензурное слово?
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  GoodZone 08.11.2019 в 14:55:56   # 734944
Если бы еще так же легко можно было саму экономику из **ПЫ вытащить, то было бы вообще зашибись...
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  arhar 08.11.2019 в 15:05:53   # 734946
глаза открылись?...
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  Nafis 08.11.2019 в 16:03:16   # 734959
Слово исправили. Молодцы.
Теперь давайте экономику тоже исправим!
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  Любитель ММА 08.11.2019 в 17:09:12   # 734964
Напомнило
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  Wolfkz 08.11.2019 в 18:51:32   # 734969
Кто нибудь объясните вице министру как работает вики. И что не нужно в гугл обращаться. Она вообще не при делах.
А также что там может любой написать всякую хрень, но если пожаловаться то это проверят и забанят.
Тот кто это начал рассылку, так и поступил.
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  DITRX 08.11.2019 в 19:31:19   # 734973
А где опечатка ??? Вроде все правильно написано
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