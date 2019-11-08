"Экономика Казахстана в полной ##пе". Вице-министр обратится в Google

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danilov 08 Ноября 2019 в 14:41:04
Вице-министр признался, что о статье в Википедии узнал впервые - из вопроса журналиста, затем проверил и убедился в существовании статьи сам.
"Мы мониторинг ведем регулярно по этому поводу. Конечно, это неправильное заявление. Мы напишем в компанию Google заявление. Узнаем, в чем причина, потому что когда в Википедию заходишь, все нормально", - прокомментировал Иргалиев.
Нецензурное слово появилась на сайте свободной энциклопедии, предположительно, 5 ноября. Позже слово было удалено, но все еще отображалось у некоторых пользователей через поисковик Google.
Скриншот результата поиска Google с нецензурным словом казахстанцы начали распространять в WhatApp.
На данный момент статья отредактирована и в ней отсутствуют какие-либо нецензурные слова.
Отметим, что менять и редактировать статьи могут все зарегистрированные в Википедии пользователи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь давайте экономику тоже исправим!
Любитель ММА 08.11.2019 в 17:09:12 # 734964
А также что там может любой написать всякую хрень, но если пожаловаться то это проверят и забанят.
Тот кто это начал рассылку, так и поступил.