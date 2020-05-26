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Юмор и Истории
В 5G-передатчиках Huawei нашли 20-нанометровый портрет Сталина
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Мура45 26 Мая 2020 в 12:27:42
Согласно американским законам, любые изображения советских вождей, включая их фотографии, рисунки и запись голоса являются объектами особого информационного контроля. Их использование и производство может осуществляться только в интересах обеспечения безопасности США и под надзором специалистов ЦРУ и Пентагона.

Согласно отчёту, опубликованному на сайте Минюста, в период с 2014 по 2020 год компания Huawei поставила на территорию США свыше 70 млн. чипов, на кристаллах которых располагались миниатюрные портреты Иосифа Сталина размером 4 на 5 нанометров. Генпрокурор Уильям Барр считает, что таким образом компания пыталась вести коммунистическую пропаганду среди американских инженеров, которые изучают устройство чипов Huawei.

Минюст США потребовал от Huawei объяснить, с какой целью китайская компания помещала 20-нанометровый портрет Иосифа Сталина во все свои передающие устройства, выпущенные после 2014 года. Американские власти подозревают Huawei в пропаганде запрещённых на территории США символов.

«Это психологически очень тяжело – каждый день видеть портрет Иосифа Сталина и не попасть под влияние коммунистической идеи. За последние 6 лет мы потеряли множество сотрудников спецлабораторий, которые переходили на сторону противника после работы с этими чипами. Я сам, изучая увеличенные фотографии этих крошечных портретов, несколько раз порывался повязать себе красный пионерский галстук. Благо, все галстуки в моём гардеробе синие, и сделать этого я не смог. Однако Huawei всё равно придётся объясниться и возместить нанесённый таким образом ущерб в размере 900 млрд. долларов», — сказал Барр.

Ранее жертвой 5G-излучения чипов с портретом Сталина стал кандидат в президенты США Джо Байден.

Источник: http://badnews.org.ru/v-5g-peredatchikax-huawei-nashli-20-nanometrovyj-portret-stalina/
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  332-712 26.05.2020 в 13:08:08   # 751240
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  shy_ric 26.05.2020 в 13:19:19   # 751242
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  ЛиКа 26.05.2020 в 13:44:30   # 751245
лучше бы Huawei разместил портрет Ленина В.И., пропагандистского эффекта было бы больше))
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  DKZ 26.05.2020 в 13:47:12   # 751246
Оказывается вышки с 5G не коронавирус передают а "Идеи Коммунизма". Чипы то заряжены Чумаком Сталиным оказались
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  Беня Ладен 26.05.2020 в 13:53:07   # 751247
Ахахаха где фото?
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  htmaker 26.05.2020 в 13:55:08   # 751248
Холодная война между Китаем и США уже идёт полным ходом
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  Ара горный 26.05.2020 в 14:22:07   # 751249
Прошел по ссылке, Бэд ньюс ангрегатор фэйк новостей. С их страниц:
Quote:
В России разработали гибридный автомобиль на фекальных газах

Концерн «Р-нано» объявил о разработке уникального гибридного автомобиля, который сможет работать на органических отходах. По словам главы проекта Арсения Писарева, машина является настоящим прорывом в экологических технологиях, поскольку может работать даже на фекальных газах, избыток которых наблюдается в очистных сооружениях.Для переработки используется специальная нано-установка, не имеющая аналогов в мире. «Конечно, кому-то это может показаться смешным, однако для нас это серьёзная научная работа. Весь мир сейчас движется в сторону экологичности, вторичной переработки материалов и отходов, и автомобиль, способный ездить буквально на мусоре или на биологических отходах жизнедеятельности — это настоящий прорыв. Наша машина уникальна», — сказал он.

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  Mustang 26.05.2020 в 14:35:40   # 751250
Фото, где фото?????
Эт наверное, что бы Сталина на всех хватило))))))))))))))))))))))))))))))
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  КЕДЫ 26.05.2020 в 15:26:05   # 751251
пасхалка
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  KapitanNemo 26.05.2020 в 17:09:47   # 751256
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