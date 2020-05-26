В 5G-передатчиках Huawei нашли 20-нанометровый портрет Сталина

В России разработали гибридный автомобиль на фекальных газах



Концерн «Р-нано» объявил о разработке уникального гибридного автомобиля, который сможет работать на органических отходах. По словам главы проекта Арсения Писарева, машина является настоящим прорывом в экологических технологиях, поскольку может работать даже на фекальных газах, избыток которых наблюдается в очистных сооружениях.Для переработки используется специальная нано-установка, не имеющая аналогов в мире. «Конечно, кому-то это может показаться смешным, однако для нас это серьёзная научная работа. Весь мир сейчас движется в сторону экологичности, вторичной переработки материалов и отходов, и автомобиль, способный ездить буквально на мусоре или на биологических отходах жизнедеятельности — это настоящий прорыв. Наша машина уникальна», — сказал он.



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