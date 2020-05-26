В 5G-передатчиках Huawei нашли 20-нанометровый портрет Сталина

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Мура45 26 Мая 2020 в 12:27:42
Согласно отчёту, опубликованному на сайте Минюста, в период с 2014 по 2020 год компания Huawei поставила на территорию США свыше 70 млн. чипов, на кристаллах которых располагались миниатюрные портреты Иосифа Сталина размером 4 на 5 нанометров. Генпрокурор Уильям Барр считает, что таким образом компания пыталась вести коммунистическую пропаганду среди американских инженеров, которые изучают устройство чипов Huawei.
Минюст США потребовал от Huawei объяснить, с какой целью китайская компания помещала 20-нанометровый портрет Иосифа Сталина во все свои передающие устройства, выпущенные после 2014 года. Американские власти подозревают Huawei в пропаганде запрещённых на территории США символов.
«Это психологически очень тяжело – каждый день видеть портрет Иосифа Сталина и не попасть под влияние коммунистической идеи. За последние 6 лет мы потеряли множество сотрудников спецлабораторий, которые переходили на сторону противника после работы с этими чипами. Я сам, изучая увеличенные фотографии этих крошечных портретов, несколько раз порывался повязать себе красный пионерский галстук. Благо, все галстуки в моём гардеробе синие, и сделать этого я не смог. Однако Huawei всё равно придётся объясниться и возместить нанесённый таким образом ущерб в размере 900 млрд. долларов», — сказал Барр.
Ранее жертвой 5G-излучения чипов с портретом Сталина стал кандидат в президенты США Джо Байден.
Источник: http://badnews.org.ru/v-5g-peredatchikax-huawei-nashli-20-nanometrovyj-portret-stalina/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 26.05.2020 в 13:53:07 # 751247
Ара горный 26.05.2020 в 14:22:07 # 751249
Quote:
В России разработали гибридный автомобиль на фекальных газах
Концерн «Р-нано» объявил о разработке уникального гибридного автомобиля, который сможет работать на органических отходах. По словам главы проекта Арсения Писарева, машина является настоящим прорывом в экологических технологиях, поскольку может работать даже на фекальных газах, избыток которых наблюдается в очистных сооружениях.Для переработки используется специальная нано-установка, не имеющая аналогов в мире. «Конечно, кому-то это может показаться смешным, однако для нас это серьёзная научная работа. Весь мир сейчас движется в сторону экологичности, вторичной переработки материалов и отходов, и автомобиль, способный ездить буквально на мусоре или на биологических отходах жизнедеятельности — это настоящий прорыв. Наша машина уникальна», — сказал он.
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Концерн «Р-нано» объявил о разработке уникального гибридного автомобиля, который сможет работать на органических отходах. По словам главы проекта Арсения Писарева, машина является настоящим прорывом в экологических технологиях, поскольку может работать даже на фекальных газах, избыток которых наблюдается в очистных сооружениях.Для переработки используется специальная нано-установка, не имеющая аналогов в мире. «Конечно, кому-то это может показаться смешным, однако для нас это серьёзная научная работа. Весь мир сейчас движется в сторону экологичности, вторичной переработки материалов и отходов, и автомобиль, способный ездить буквально на мусоре или на биологических отходах жизнедеятельности — это настоящий прорыв. Наша машина уникальна», — сказал он.
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Stumbler на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Вне зависимости от этого, все так называемые «новости» на этом сайте являются пародией и шуткой, их не следует принимать всерьез и верить им буквально. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.
BadRussians © 2016. Сайт шуточных новостей, может содержать материалы 18+
Эт наверное, что бы Сталина на всех хватило))))))))))))))))))))))))))))))
KapitanNemo 26.05.2020 в 17:09:47 # 751256