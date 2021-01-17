Отзеркаливание пропаганды

Цитата: Manitu от

А где наш светоч мериканской демократии Едридка? Пусть скажет что все это не правда, а происки Путина. Распоясались тут без него. А где наш светоч мериканской демократии Едридка? Пусть скажет что все это не правда, а происки Путина. Распоясались тут без него.

Рядом он, но поражен в правах до хз какого года.