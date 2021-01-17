Отзеркаливание пропаганды

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danilov 17 Января 2021 в 19:02:46
1. В Капитолий нагнали уже более 21 тысячи солдат, которым раздали оружие и боевые патроны. Сумасшедший диктатор боится своего народа!
Солдаты при этом спят вповалку на голом холодном полу, никто не озаботился тем, чтобы выдать им спальные мешки, матрасы, карематы или раскладушки (в американской армии такие есть). Отношение к собственным гражданам (а нацгвардия – это не регулярная армия) как к расходному пушечному мясу! Сколько из них заболеет за неделю, которая осталась до инаугурации? Спящему диктатору плевать на их здоровье.
2. Трусливый дед сидит в бункере (это обоих касается – и Байдена, и Трампа). Когда ему предложили ехать на инаугурацию на поезде, он убоялся.
3. Вокруг Капитолия и других правительственных зданий в несколько рядов построены заборы. Узурпатор дрожит от страха.
4. Байдены – семейство педофилов. Старший многократно прямо на публике щупал девятилетних девочек, а младший изнасиловал собственную малолетнюю племянницу, ещё и делал съёмку этого в процессе (к сожалению, это чистейшая правда).
5. Крупнейшие американские соцсети сотнями тысяч уничтожают аккаунты противников режима. Если свободы слова лишили даже действующего президента США, то что уже говорить о простых смертных?
6. При этом демократы среди своих сторонников проводят публичные пятиминутки ненависти в соцсетях, с призывами убивать инакомыслящих, преследовать их, лишать работы и свободы передвижения, поражать в политических правах, отказывать в предоставлении услуг и не продавать им еду и предметы первой необходимости.
7. Фашистская пропаганда рассказывает про мифический «Новичок», которым якобы четырежды травили Навального. Но совершенно не замечает, что только за последнюю неделю убито несколько человек, которые слишком много знали о заговоре по захвату власти демократами.
Как минимум шесть человек, связанных с постановочным «штурмом Капитолия» были убиты выстрелами в упор, а один забит до смерти огнетушителем, после чего все они были объявлены «самоубившимися».
Один берлинский пациент, вроде как собирающийся лететь в Москву, спрашивает «А что, так можно?». Можно, Алексей, лети!
8. Вообще за «демократами» много лет тянется кровавый след. Десятки людей (в том числе федеральные агенты, полицейские и журналисты), которые пытались расследовать преступления семейства Клинтонов, сатанинские оргии братьев Подеста, педофильский бордель Эпштейна и коррупционные преступления Байденов, регулярно гибнут в «автомобильных катастрофах», «жестоких несчастных случаях» и «самоубиваются».
9. Илларионов посмел сказать, что у демократов что-то неидеально – и менее чем за сутки был уволен из института Катона, где он работал пятнадцать лет (до этого он говорил нехорошее только про Путина, а это можно). Навальный тоже промахнулся, посмев критиковать руководство Твиттера – и мгновенно из «оппозиционного лидера» и «главной угрозы Путину» превратился в «российского диссидента» и был выслан из Германии.
10. В офисах оппозиционной Республиканской партии проходят обыски, ряд активистов арестован, оппозиционерам против узурпации власти Байденом грозит от 12 до 15 лет тюремного заключения. Режим лютует!
А знаете, что самое забавное? Что, в отличие от русофобской западной пропаганды, это всё чистая правда, подкреплённая многочисленными фактами.
И когда США пугают вас страшилками о тирании, они рассказывают вам о себе, о СВОЕЙ тирании.
P.S. Тут ещё нужно смелую карикатуру Ёлкина. Но Ёлкин рисует карикатуры только на Путина, так безопаснее.
https://news-front.info/2021/01/16/aleksandr-rodzhers-otzerkalivanie-amerikanskoj-propagandy/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 17.01.2021 14:39:24
Херня какая-то.
Херня какая-то.
Эта маленькая щель приоткрылась из Цитадели Демократии их политических деяний.
Цитата: Manitu от 17.01.2021 15:45:11Рядом он, но поражен в правах до хз какого года.
А где наш светоч мериканской демократии Едридка? Пусть скажет что все это не правда, а происки Путина. Распоясались тут без него.
А где наш светоч мериканской демократии Едридка? Пусть скажет что все это не правда, а происки Путина. Распоясались тут без него.
Цитата: Zoggyla от 17.01.2021 15:48:01Довыделывался, "катя бочку" на хозяина сайта.
Цитата: Manitu от 17.01.2021 15:45:11Рядом он, но поражен в правах до хз какого года.
А где наш светоч мериканской демократии Едридка? Пусть скажет что все это не правда, а происки Путина. Распоясались тут без него.
А где наш светоч мериканской демократии Едридка? Пусть скажет что все это не правда, а происки Путина. Распоясались тут без него.
Судя по появлению на сайте статей под его "авторством", статьи админу периодически для публикации высылает...