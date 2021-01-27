Особенности национальной вакцинации

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danilov 27 Января 2021 в 12:53:33
Британец: Нет.
Доктор: Все джентльмены прививаются.
Британец: Ну тогда да.
Доктор: Хотите вакцину?
Немец: Нет.
Доктор: Это приказ!
Немец: В таком случае, да.
Доктор: Хотите вакцину?
Американец: Нет.
Доктор: А ваш сосед уже привился.
Американец: Правда? Ну тогда да.
Доктор: Хотите вакцину?
Француз: Нет.
Доктор: Постойте, вы же француз, так? Я вспомнил, что вам вакцина не положена.
Француз: Как не положена? Срочно колите!
Доктор: Хотите вакцину?
Чех: Нет. Можете не стараться. Как с англичанином, немцем, американцем, французом у вас со мной не пройдет. Знаем мы ваши фокусы!
Доктор (шепотом): Знаете, я вколол им русскую вакцину. Но у меня есть одна, американская, только для врачей. Я вообще вам о ней не должен рассказывать, это незаконно. И, конечно, она не бесплатная. Стоит 900 крон.
Чех (доставая из кошелька 1000 крон, шепчет): Тогда делайте, доктор. Все в порядке.
Доктор: Хотите вакцину?
Израильтянин: Нет.
Доктор: Тут в Араде немного осталось, но она заканчивается.
Израильтянин: Да–а–а–а–а! (Со всей семьей едет в Арад.)
Доктор: Хотите вакцину?
Русский: Нет.
Доктор: Да тебе просто слабо.
Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.
Доктор: Хотите вакцину?
Болгарин: Нет, а вы хотите ракии?
Доктор: Да. (присаживается рядом, берет предложенный стаканчик) Вакцины–то на самом деле нет, и нас тоже фиг знает когда вакцинируют…
Болгарин: Тогда да! Вот телефон, вы позвоните, когда вакцина будет!
Доктор: Эх…
PS
ВОЗ призывает страны переключаться с двусторонних сделок на равное распределение вакцин
Опять к равенству призывают!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казах: Нет.
Доктор: я вас уколю из золотого шприца с бриллиантами.
Казах, вытягивая руку с соткой : Ну тогда да.
Казах: Нет.
Доктор: : Журттын балдары кеше салдырып кетты.
Казах, вытягивая руку с ненавистью: Ну тогда давайте.