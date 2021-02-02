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Vrangel 02 Февраля 2021 в 13:00:59
В ходе пленарного заседания семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения группа французских специалистов сделала сенсационное заявление – небольшие изменения в геноме позволяют выносить ребёнка любому мужчине в возрасте от 15 до 70 лет/
«Исторически так сложилось, что женщина была хранительницей очага и мамой, именно на женские плечи ложились основные обязанности по воспитанию детей. Сегодня мир быстро меняется, ещё 50 лет назад декретный отпуск отца воспринимался как что-то экстраординарное, а сегодня это норма. Как оказалось, для того чтобы дать возможность мужчине родить, достаточно немного изменить Y-хромосому, условно, добавить к ней чёрточку. Мы понимаем, что наше заявление многих шокирует, но прогресс не стоит на месте. Женщины больше не нужны, уже скоро родить сможет любой мужчина», - отметил руководитель исследовательской группы Шарль Латэн.
Как отмечают специалисты, новая технология позволит преодолеть демографический кризис в Европе. По нашей информации первые операции по корректировке генома мужчин могут быть проведены уже в 2022 году.
Для тех, кто понимает, чтобы неделя была полегче)
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Женщины больше не нужны
А кому же тогда вдувать?
Космонавты полгода на орбите без женщины. Просят центр управления
полетом: "Пришлите нам женщину! уже невмоготу!!!". Приходит посылка с тюбиками, на тюбиках написано: "Жидкая женщина". Космонавты в
недоумении рассматривают тюбик.
Способ применения: вскрыть тюбик,
нанести тонким слоем на руку и втирать до полного
удовлетворения!
полетом: "Пришлите нам женщину! уже невмоготу!!!". Приходит посылка с тюбиками, на тюбиках написано: "Жидкая женщина". Космонавты в
недоумении рассматривают тюбик.
Способ применения: вскрыть тюбик,
нанести тонким слоем на руку и втирать до полного
удовлетворения!