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Юмор и Истории
Женщины больше не нужны
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Vrangel 02 Февраля 2021 в 13:00:59


В ходе пленарного заседания семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения группа французских специалистов сделала сенсационное заявление – небольшие изменения в геноме позволяют выносить ребёнка любому мужчине в возрасте от 15 до 70 лет/

«Исторически так сложилось, что женщина была хранительницей очага и мамой, именно на женские плечи ложились основные обязанности по воспитанию детей. Сегодня мир быстро меняется, ещё 50 лет назад декретный отпуск отца воспринимался как что-то экстраординарное, а сегодня это норма. Как оказалось, для того чтобы дать возможность мужчине родить, достаточно немного изменить Y-хромосому, условно, добавить к ней чёрточку. Мы понимаем, что наше заявление многих шокирует, но прогресс не стоит на месте. Женщины больше не нужны, уже скоро родить сможет любой мужчина», - отметил руководитель исследовательской группы Шарль Латэн.

Как отмечают специалисты, новая технология позволит преодолеть демографический кризис в Европе. По нашей информации первые операции по корректировке генома мужчин могут быть проведены уже в 2022 году.

Для тех, кто понимает, чтобы неделя была полегче)

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  lokidogma 02.02.2021 в 13:14:55   # 771231
Сказки для дурачков - как женщине всегда будет нужен мужчина, так и мужчине нужна будет женщина.
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  Васяй 02.02.2021 в 13:32:29   # 771232
Ох пидорги бы обрадовались! .Шутники блин!
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  Konstant 02.02.2021 в 13:35:43   # 771233
А фемки взбуетовались страдать не за что
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  Денис222 02.02.2021 в 13:36:42   # 771234
Ну нах...ели рожать, то только сперму шшс
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  Zoggyla 02.02.2021 в 13:38:13   # 771235
О! Какая жатная тема Юмор и измены
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  Panasonic 02.02.2021 в 14:16:06   # 771237
Quote:
Женщины больше не нужны

А кому же тогда вдувать?
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  Druid 02.02.2021 в 14:17:06   # 771238
Для тех кто не понял - ЭТО ШУТКА, ЮМОР
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  Dimmon 02.02.2021 в 14:26:28   # 771239
Quote:
Космонавты полгода на орбите без женщины. Просят центр управления
полетом: "Пришлите нам женщину! уже невмоготу!!!". Приходит посылка с тюбиками, на тюбиках написано: "Жидкая женщина". Космонавты в
недоумении рассматривают тюбик.
Способ применения: вскрыть тюбик,
нанести тонким слоем на руку и втирать до полного
удовлетворения!
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