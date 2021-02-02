Женщины больше не нужны

Космонавты полгода на орбите без женщины. Просят центр управления

полетом: "Пришлите нам женщину! уже невмоготу!!!". Приходит посылка с тюбиками, на тюбиках написано: "Жидкая женщина". Космонавты в

недоумении рассматривают тюбик.

Способ применения: вскрыть тюбик,

нанести тонким слоем на руку и втирать до полного

удовлетворения!