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Юмор и Истории
Снеговик
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danilov 25 Февраля 2021 в 10:21:44


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 25.02.2021 в 10:50:49   # 772682
Полиция наверное ищет что бы сделать его личным скульптором елбасы. Придворным Микеланджело будет.
Потому как талант! Да что там талант, ГЕНИЙ!!!
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  NBE 25.02.2021 в 11:05:05   # 772684
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
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  строитель 25.02.2021 в 11:05:17   # 772685
Теперь есть кому памятник сделать (тьфу тьфу тьфу через левое плечо )
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  htmaker 25.02.2021 в 11:36:08   # 772687
Цитата: NBE от 25.02.2021 05:05:05
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.

Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения
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  lado 25.02.2021 в 11:37:08   # 772688
Главное чтобы не расстреляли!
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  Dee 25.02.2021 в 11:38:02   # 772689
Цитата: htmaker от 25.02.2021 05:36:08
Цитата: NBE от 25.02.2021 05:05:05
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.

Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения

не у нас в стране. мало ли изображенному не понравилось изображение
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  Konstant 25.02.2021 в 11:39:06   # 772690
А девушка случайно в Америке живет...случайно за права и свободы бореться.. и брат ее с той же самой и независимой и честной финансируемой госдепом конторы судя по лицекниге
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  GoodZone 25.02.2021 в 12:12:04   # 772691
Цитата: htmaker от 25.02.2021 05:36:08
Цитата: NBE от 25.02.2021 05:05:05
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.

Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения


Уголовный Кодекс РК
Статья 373. Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
1. Публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Воздействие в какой бы то ни было форме на Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы или совместно проживающих с ним членов его семьи с целью воспрепятствования его законной деятельности –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Сноска. Статья 373 в редакции Закона РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
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Все зависит от того, как будут интерпретировать его действия, человек субъективен...﻿ Мало ли на кого похож этот снеговик... а подвести можно под любой пункт этого закона...
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  Zoggyla 25.02.2021 в 12:46:56   # 772692
А у меня возникло несколько вопросов. Зачем он это сделал? Ему заняться больше не чем? Зуд творчества или это что-то другое?
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  Денис222 25.02.2021 в 12:58:44   # 772695
Вот не сказали б...и не подумал бы..
А так да, не гоже холопу царя из снега...да местами из жёлтого, лепить..из золота надо бы, из золота... тогда да, тогда конечно!
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  Konstant 25.02.2021 в 13:25:51   # 772697
А эта дама будет орать из Америки о нарушениях прав человека...все выстраивает либерастня
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