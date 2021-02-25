Цитата: NBE от

Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо. Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.

Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения