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danilov 25 Февраля 2021 в 10:21:44
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 25.02.2021 в 10:50:49 # 772682
Потому как талант! Да что там талант, ГЕНИЙ!!!
Цитата: NBE от 25.02.2021 05:05:05
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения
Цитата: htmaker от 25.02.2021 05:36:08
Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения
Цитата: NBE от 25.02.2021 05:05:05
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения
не у нас в стране. мало ли изображенному не понравилось изображение
Цитата: htmaker от 25.02.2021 05:36:08
Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения
Цитата: NBE от 25.02.2021 05:05:05
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
Люди забывают или не знают, что посягательство на честь и достоинство елбасы уголовно наказуемо.
Оскорбительного в скульптуре ничего нет. У человека тоже есть права на свободу художественного самовыражения
Уголовный Кодекс РК
Статья 373. Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, воспрепятствование законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
1. Публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы –
наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –
наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было форме на Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы или совместно проживающих с ним членов его семьи с целью воспрепятствования его законной деятельности –
наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Сноска. Статья 373 в редакции Закона РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
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Все зависит от того, как будут интерпретировать его действия, человек субъективен... Мало ли на кого похож этот снеговик... а подвести можно под любой пункт этого закона...
А так да, не гоже холопу царя из снега...да местами из жёлтого, лепить..из золота надо бы, из золота... тогда да, тогда конечно!