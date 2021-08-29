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Юмор и Истории
Новая реальность
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danilov 28 Августа 2021 в 19:00:43
Quote:
"Талибан" сообщает о задержании не менее трех террористов ИГ на подъезде к аэропорту Кабула.
Работал спецназ талибов "Бадри 313", развёрнутый несколько дней назад на подступах к воздушной гавани.

Антитеррористическое подразделение террористической организации обезвредило трех террористов другой террористической организации в рамках проведения антитеррористической операции.
Я ничего не перепутал?
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  troll 28.08.2021 в 21:28:26   # 783612
признают, не признают, но на данный момент это единственная сила в стране, способная не допустить развала страны. а что касается терроризма, так для них сша, россия и прочие наты и есть террористы.
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  Manitu 28.08.2021 в 22:46:35   # 783613
Устранили конкурентов.
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  bozon house 29.08.2021 в 00:24:43   # 783617
Террористы терроризировали террористов террором
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  htmaker 29.08.2021 в 10:06:01   # 783620
С ИГИЛ-ом вроде В. Путин говорил что покончил, не? Или это новая партия.
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  Manitu 29.08.2021 в 22:13:19   # 783632
Цитата: htmaker от 29.08.2021 04:06:01
С ИГИЛ-ом вроде В. Путин говорил что покончил, не? Или это новая партия.
В Сирии возможно и так. А в афгане у них типа инкубатора.
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