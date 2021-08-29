Новая реальность

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danilov 28 Августа 2021 в 19:00:43
"Талибан" сообщает о задержании не менее трех террористов ИГ на подъезде к аэропорту Кабула.
Работал спецназ талибов "Бадри 313", развёрнутый несколько дней назад на подступах к воздушной гавани.
Работал спецназ талибов "Бадри 313", развёрнутый несколько дней назад на подступах к воздушной гавани.
Антитеррористическое подразделение террористической организации обезвредило трех террористов другой террористической организации в рамках проведения антитеррористической операции.
Я ничего не перепутал?
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bozon house 29.08.2021 в 00:24:43 # 783617
Цитата: htmaker от 29.08.2021 04:06:01В Сирии возможно и так. А в афгане у них типа инкубатора.
С ИГИЛ-ом вроде В. Путин говорил что покончил, не? Или это новая партия.
С ИГИЛ-ом вроде В. Путин говорил что покончил, не? Или это новая партия.