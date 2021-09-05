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Юмор и Истории
Резюме
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danilov 05 Сентября 2021 в 23:03:52
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  Skype 05.09.2021 в 23:07:13   # 784024
Ценный кадр в области
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  Zoggyla 05.09.2021 в 23:11:24   # 784025
Краповый берет.
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  M54 06.09.2021 в 00:32:57   # 784031
Чет не догнал
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  Zoggyla 06.09.2021 в 00:40:44   # 784032
Цитата: M54 от 05.09.2021 18:32:57
Чет не догнал
Ну, на акима Атырауской области в самый раз сгодится!
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  Absolute 06.09.2021 в 01:51:26   # 784033
Умение держать психологическое давление 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году.
Лучшая работа в мире)
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