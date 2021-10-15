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Юмор и Истории
Интервью не получилось
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danilov 15 Октября 2021 в 19:11:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 15.10.2021 в 19:31:31   # 785283
Тут два выхода. Или этим лимитрофам держать на каждом канале по 150 переводчиков с украинской мовы на другие языки мира. Или интервьюировать иностранцев на признанных международными языках, один из которых должен знать любой культурный человек. Это китайский, английский, французский, немецкий, арабский, русский.
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  Софруджу 15.10.2021 в 19:47:40   # 785285
Ещё в 90-е был случай. К нам в УВД прислали ориентировку на какое-то украденное оружие из Эстонии на эстонском. Наши нашли эстонца, прочитали. Перевели на казахский и отправили. Оттуда пришла просьба перевести ответ на русский. Видать, очень надо было
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  Софруджу 15.10.2021 в 19:49:30   # 785286
А по поводу сюжета -
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