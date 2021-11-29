 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Юмор и Истории
КТЖ задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Vrangel 28 Ноября 2021 в 18:10:41
КТЖ разработала систему, позволяющую разделить при пассажирских перевозках потоки привитых и непривитых граждан. Вторым будут продаваться билеты в вагоны для перевозки грузов.

На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в КТЖ рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.

В Минтрансе поддержали инициативу крупнейшего железнодорожного перевозчика страны.

“Очень важно, что в компании разработали выход из непростого положения и обеспечили конституционное право граждан на свободное перемещение. Есть в этом решении и педагогический момент. Проехав в не очень комфортных условиях, пассажиры наверняка поспешат в пункты вакцинации”, - отметили в ведомстве.

#ахтунгшуткаюмораинаглаякопипаста
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 29.11.2021 в 09:36:19   # 787061
- Привет, как дела?
- Привет, представляешь, полгода назад сделал прививку Спутник, моща, два дня епнутый ходил, потом повторил, уже не то, не берет. Вчера Спутник-Лайт засандалил и порошком догнался, нормалеус. Но за границу оказывается не пускают с нашими вакцинами.
- А ты пфайзером еще обдолбись в оба плеча. И еще модерной полирнись, на всякий случай. И так каждые полгода. Везде будет зеленый свет, железно.
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 29.11.2021 в 09:42:06   # 787062
Фейк и хрень полнейшая! Зачем это здесь?
поощрить (1) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 29.11.2021 в 10:58:55   # 787064
Цитата: GoodZone от 29.11.2021 03:42:06
Фейк и хрень полнейшая! Зачем это здесь?

Раздел- "Юмор и Истории".
Однако, в каждой шутке, только доля шутки.
поощрить | покарать
  shlenchak 29.11.2021 в 11:08:08   # 787065
Честно говоря хотел возмутиться, но почитал комментарии. Лучше в заголовке написать, что это шутка, а то так и привлечь могут к ответственности, особенно если начнут рассылать
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь