КТЖ задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров

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Vrangel 28 Ноября 2021 в 18:10:41
На время поездки товарные вагоны будут опечатываться, чтобы не допустить безбилетников и вакцинированных граждан, а их пассажирам запретят выходить на остановках. Также пассажиры не смогут рассчитывать на отдельные сиденья, стол и место для сна. Вагоны не будут отапливаться, поэтому в КТЖ рекомендовали им не снимать верхнюю одежду.
В Минтрансе поддержали инициативу крупнейшего железнодорожного перевозчика страны.
“Очень важно, что в компании разработали выход из непростого положения и обеспечили конституционное право граждан на свободное перемещение. Есть в этом решении и педагогический момент. Проехав в не очень комфортных условиях, пассажиры наверняка поспешат в пункты вакцинации”, - отметили в ведомстве.
#ахтунгшуткаюмораинаглаякопипаста
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Привет, представляешь, полгода назад сделал прививку Спутник, моща, два дня епнутый ходил, потом повторил, уже не то, не берет. Вчера Спутник-Лайт засандалил и порошком догнался, нормалеус. Но за границу оказывается не пускают с нашими вакцинами.
- А ты пфайзером еще обдолбись в оба плеча. И еще модерной полирнись, на всякий случай. И так каждые полгода. Везде будет зеленый свет, железно.
Цитата: GoodZone от 29.11.2021 03:42:06
Фейк и хрень полнейшая! Зачем это здесь?
Фейк и хрень полнейшая! Зачем это здесь?
Раздел- "Юмор и Истории".
Однако, в каждой шутке, только доля шутки.