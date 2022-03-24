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Юмор и Истории
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Министром обороны Великобритании Беном Уоллесом
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danilov 24 Марта 2022 в 13:18:47


Британия обвинила Кремль в телефонных провокациях против министров

Правительство Великобритании открыто обвинило Россию в организации провокационных звонков, касавшихся войны в Украине, которые пранкеры делали британским миристрам.

На прошлой неделе министр обороны Бен Уоллес и глава МВД Прити Патель заявили, что им звонили самозванцы.

Позже в резиденции премьер-министра признали, что подобная провокация была совершена и в отношении министра культуры Надин Доррис.

Более того, пресс-секретарь канцелярии премьер-министра сообщил, что в ближайшее время можно ожидать новых подобных провокаций.

Судя по всему, в правительстве опасаются, что особым образом смонтированные записи таких звонков могут быть опубликованы в попытке России подкрепить свои утверждения о ходе войны в Украине.

В пятницу глава минобороны Бен Уоллес заявил о "российской дезинформации, подтасовке фактов и грязных трюках" после того, как ему позвонил человек, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Вскоре после этого министр внутренних дел Великобритании Прити Патель призналась, что ранее у нее тоже состоялся похожий телефонный разговор с пранкером.

В понедельник пресс-секретарь Бориса Джонсона сообщил журналистам, что за провокационные телефонные звонки, сделанные на прошлой неделе ряду британских министров, несет ответственность российское государство.

Представитель премьер-министра не стал вдаваться в подробности, но добавил, что это обычная практика в российской дезинформационной кампании.

"Дезинформация - это тактика, позаимствованная напрямую из кремлевского учебника с целью отвлечь внимание от их беззаконных действий в Украине и творимых там нарушений прав человека, - подчеркнул представитель Бориса Джонсона. - Мы видим целую череду историй, призванных отвлекать внимание, и откровенной лжи Кремля, которые свидетельствуют об отчаянном желании Путина скрыть истинные масштабы конфликта и неудачи России на поле боя".

https://www.bbc.com/russian/news-60800937

В Британии призвали YouTube удалить разговор министра обороны с пранкером

Министерство обороны Великобритании призвало YouTube удалить опубликованный на платформе разговор главы ведомства Бена Уоллеса с российским пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства.

Там просят удалить или заблокировать видеозаписи с разговором, ссылаясь на политику Google и YouTube. Отмечается, что они представляют значительный риск национальной безопасности Великобритании.

Также британское минобороны считает, что за подставной звонок ответственна Россия, которая тем самым пыталась «подорвать боевой дух украинцев, борющихся за свободу», и что удаление роликов поможет поддержать Украину.

Военное ведомство Великобритании добавило, что видео о якобы неисправностях противотанковых ракет NLAW, которые страна поставила Украине, также являются дезинформацией.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506618687629021194
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