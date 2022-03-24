Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Министром обороны Великобритании Беном Уоллесом

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danilov 24 Марта 2022 в 13:18:47
Британия обвинила Кремль в телефонных провокациях против министров
Правительство Великобритании открыто обвинило Россию в организации провокационных звонков, касавшихся войны в Украине, которые пранкеры делали британским миристрам.
На прошлой неделе министр обороны Бен Уоллес и глава МВД Прити Патель заявили, что им звонили самозванцы.
Позже в резиденции премьер-министра признали, что подобная провокация была совершена и в отношении министра культуры Надин Доррис.
Более того, пресс-секретарь канцелярии премьер-министра сообщил, что в ближайшее время можно ожидать новых подобных провокаций.
Судя по всему, в правительстве опасаются, что особым образом смонтированные записи таких звонков могут быть опубликованы в попытке России подкрепить свои утверждения о ходе войны в Украине.
В пятницу глава минобороны Бен Уоллес заявил о "российской дезинформации, подтасовке фактов и грязных трюках" после того, как ему позвонил человек, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Вскоре после этого министр внутренних дел Великобритании Прити Патель призналась, что ранее у нее тоже состоялся похожий телефонный разговор с пранкером.
В понедельник пресс-секретарь Бориса Джонсона сообщил журналистам, что за провокационные телефонные звонки, сделанные на прошлой неделе ряду британских министров, несет ответственность российское государство.
Представитель премьер-министра не стал вдаваться в подробности, но добавил, что это обычная практика в российской дезинформационной кампании.
"Дезинформация - это тактика, позаимствованная напрямую из кремлевского учебника с целью отвлечь внимание от их беззаконных действий в Украине и творимых там нарушений прав человека, - подчеркнул представитель Бориса Джонсона. - Мы видим целую череду историй, призванных отвлекать внимание, и откровенной лжи Кремля, которые свидетельствуют об отчаянном желании Путина скрыть истинные масштабы конфликта и неудачи России на поле боя".
https://www.bbc.com/russian/news-60800937
В Британии призвали YouTube удалить разговор министра обороны с пранкером
Министерство обороны Великобритании призвало YouTube удалить опубликованный на платформе разговор главы ведомства Бена Уоллеса с российским пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства.
Там просят удалить или заблокировать видеозаписи с разговором, ссылаясь на политику Google и YouTube. Отмечается, что они представляют значительный риск национальной безопасности Великобритании.
Также британское минобороны считает, что за подставной звонок ответственна Россия, которая тем самым пыталась «подорвать боевой дух украинцев, борющихся за свободу», и что удаление роликов поможет поддержать Украину.
Военное ведомство Великобритании добавило, что видео о якобы неисправностях противотанковых ракет NLAW, которые страна поставила Украине, также являются дезинформацией.
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1506618687629021194
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