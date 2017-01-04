Фуражку в воздух

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Гоги80 04 Января 2017 в 15:35:49
"Люди потрясены гениальной идеей! Дискуссии об этом бурлят в студенческих аудиториях, на базарах и общественном транспорте. Домохозяйки, таксисты, пенсионеры, оставив дела предаются ожесточенным спорам и не скупятся на восторженные эпитеты. «Удивительное решение!» «Чудесное «ноу-хау»!»", - прокомментировал глава СМК Мурат Телибеков.
По его словам, он решил обратиться к министру МВД Калмуханбету Касымову с предложением не останавливаться на достигнутом и расширить перечень средств, используемых полицейскими для наведения порядка.
"В частности, группа казахстанских ученых разработала принципиально новые методы остановки транспортных средств на дорогах. Перечислю лишь некоторые из них.
В случае нарушения правил дорожного движения полицейский должен демонстративно подбросить в воздух фуражку или швырнуть ее в ветровое стекло автомобиля.
Поднять перед автомобилем ногу, облаченную в гетры, носки или обувь, окрашенную в яркие цвета
Полицейский может снять с себя верхнюю одежду и энергично размахивать над головой
Принять угрожающую позу
Обнажать отдельные части тела, на которые нанесена специальная татуировка
Использовать особую жестикуляцию, заимствованную у сурдопереводчиков
Издавать гортанные звуки, имитировать голоса хищных животных (львинный рык, волчий вой, визг гиены)
Использовать не только свисток, но и специальные свирели, губные гармошки, а также национальные инструменты (домбра, кобыз, тенгрианский бубен и барабан).
Изображать на лице устрашающие гримасы (открыть широко рот, высунуть язык, показать зубы, растянуть уши, расширить зрачки)
Стрелять в воздух холостыми патронами, петардами и хлопушками
Использовать вместе жезла традиционную казахскую камчу или любой другой предмет, оказавшийся под рукой (авторучка, сухая ветка, обглоданная кость, свернутая газета, бутылка, колбаса и т.д.)
Размахивать красным флагом
Демонстрировать специальный плакат или транспарант", - перечислил Телибеков.
Он также призвал ни в коем случае не отправлять полицейские жезлы в хранилище и указал, что их можно использовать в следующих целях:
Передать антикоррупционному комитету для устрашения мздоимцев.
Вручить сотрудникам комитета по соблюдению этики для пресечения аморальных поступков со стороны госслужащих
Подарить сотрудникам увеселительных заведений для приведения в чувство пьяных посетителей
Отдать депутатам для выражения личного мнения в государственных органах. Дело в том, что свою пассивную роль в парламенте и маслихатах многих из них объясняют тем, что не дают им выразить свое мнение. Дескать, на заседаниях тянут руки, просят слова, но никто не замечает, ибо слишком короткие руки у них! Вот в чем, оказывается, дело! Полицейские жезлы позволят компенсировать этот физический недостаток.
В заключение хочу отметить, что в сознании народа полицейские жезлы уже стали символом храбрости и могущества. Они способны остановить любого нарушителя и приводят в трепет даже самых дерзких преступников, поэтому необходимо использовать эту сакральную силу в общественных интересах", - завершил глава СМК.
Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане отказались от использования полицейских жезлов. Сигналы водителям будут подаваться рукой и с помощью звуковых и световых сигналов.
Источник: nur.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 04.01.2017 в 16:35:11 # 570722
Особенно под это:
В случае нарушения правил дорожного движения полицейский должен демонстративно подбросить в воздух фуражку или швырнуть ее в ветровое стекло автомобиля.
Использовать не только свисток, но и специальные свирели, губные гармошки, а также национальные инструменты (домбра, кобыз, тенгрианский бубен и барабан).
Использовать вместе жезла традиционную казахскую камчу или любой другой предмет, оказавшийся под рукой (авторучка, сухая ветка, обглоданная кость, свернутая газета, бутылка, колбаса и т.д.)
Дескать, на заседаниях тянут руки, просят слова, но никто не замечает, ибо слишком короткие руки у них!
Ржем всей Монголией
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 16:08:39
Ну кому помешал жезл? Всё было просто и ясно! К чему все эти нововведения? Или это разрушение сложившихся чакр
Ну кому помешал жезл? Всё было просто и ясно! К чему все эти нововведения? Или это разрушение сложившихся чакр
Надо чем то выделиться , но вот незадача - выделяться нечем .
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 17:16:40
Надо чем то выделиться , но вот незадача - выделяться нечем .
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 16:08:39
Ну кому помешал жезл? Всё было просто и ясно! К чему все эти нововведения? Или это разрушение сложившихся чакр
Ну кому помешал жезл? Всё было просто и ясно! К чему все эти нововведения? Или это разрушение сложившихся чакр
Надо чем то выделиться , но вот незадача - выделяться нечем .
Не, ну можно же было жезл оставить и сообщить всему миру, что это изобретение древних кочевников, что с его помощью наши предки управляли бесчисленными стадами овец. А то просто взяли и отменили.