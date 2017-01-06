О регистрации

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Января 2017 в 11:26:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 06.01.2017 в 11:36:58 # 571152
Nightwalker 06.01.2017 в 11:37:03 # 571153
bozon house 06.01.2017 в 11:39:05 # 571155
bozon house 06.01.2017 в 11:48:54 # 571160
Цитата: Мясников от 06.01.2017 11:46:30Ну если рассмотреть с точки зрения, что граждане страны своим законопослушанием должны задавать тон гостям РК - то даже очень верю!
Не верю .............
Не верю .............
bozon house 06.01.2017 в 11:53:28 # 571164
Цитата: spy от 06.01.2017 11:51:50А разве наличие такого пачпорта не подразумевает автоматически наличие удостоверения?
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
едридмадрид 06.01.2017 в 11:54:27 # 571165
Цитата: spy от 06.01.2017 11:51:50
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
это как заграничный паспорт КЗ -?
он у нас один , и в нем так же есть все данные , а главное ИИН , просто очень даже удобно пользоваться внутри и за рубежом
едридмадрид 06.01.2017 в 11:56:19 # 571166
Цитата: bozon house от 06.01.2017 11:53:28
Цитата: spy от 06.01.2017 11:51:50А разве наличие такого пачпорта не подразумевает автоматически наличие удостоверения?
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
тут наверно разница в стоимости , паспорт -явно дороже стоит чем удо , да и с паспортом неудобно типа таскаться везде и каждый день ,
другое дело удо , как и права водительские , всё в один кошель поместить можно
Это же в разделе «Юмор и истории» опубликовано
Админ провокатор
bozon house 06.01.2017 в 11:59:29 # 571168
Blackadder 06.01.2017 в 12:06:11 # 571174
В Алматы разрешили безвизовый въезд жителям Алматинской области.
Диалог из скорого будущего.
1 -Добрый день, сержант дорожно-миграционной службы Матасов! Предъявите документы!
2 - Прошу!
1 - Куда следуете?
2 - Вот, в Алматы за покупками.
1 - Виза алматинская есть? Ты откуда такой путешественник?
2 - Я из Талдыкоргана. Мне сказали, что по выходным в Алматы можно и так, без визы.
1 - Кто тебе сказал?
2 - В представительстве города Алматы в Талдыкоргане.
1 - Можно, но не нужно (смеется). Стоп-стоп, а выездная виза из Талдыкорганского аймака есть?
2 - У нас в Талдыкорганском регионе отменили выездные визы для выезда в соседние области Казахстана.
1 - Везет вам там. Зажрались. Кстати в Алматинской крепости, Медеуский кантон решил ввести платный въезд для других кантонов. Лаааааадно, с тебя 2 млн тенге за проезд через Северный Капчагай.
2 - Хорошо. Только шею отпустите, а то я задыхаюсь.
1 - (смеется) Отпускаю-отпускаю, неженка.
UPD
2- (потирает шею) Владыка сержант, долго нам так мучиться? Это же нарушение прав человека на свободное передвижение!
1 - (задумчиво) Госхолдинг по тремста инновациям "300-парк" выиграл тендер. В следующем году будут чиповать граждан. Мозг удаляют, вместо мозга будет чип с батарейкой. Все будут едины. Без мозга это будет не нарушение прав человека, а всего-лишь жестокое обращение с животными.
2 - Это беспредел!
1 - Все чипованные будут соединены в единодушную сеть через беспилотники Фейсбоқ и Google. Это не беспредел, сынок, это - сингулярность.
Rassul Rysmambetov
https://www.facebook.com/rassul.rysmambetov?fref=nf&pnref=story
bozon house 06.01.2017 в 12:14:07 # 571178
- Я живу в вагончике в Алматы, а зарегистрирован в другом месте. Что делать?
Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса – нет места временного пребывания! Я не шучу.
Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса – нет места временного пребывания! Я не шучу.
Если к родственникам приехал, то в течении месяца.