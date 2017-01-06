О регистрации

Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.

Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.

Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.

- Я живу в вагончике в Алматы, а зарегистрирован в другом месте. Что делать?

Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса – нет места временного пребывания! Я не шучу.