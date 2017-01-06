О регистрации

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Юмор и Истории
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danilov 06 Января 2017 в 11:26:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 06.01.2017 в 11:36:58   # 571152
И как это понимать? Я требую разъяснений!
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  Nightwalker 06.01.2017 в 11:37:03   # 571153
Пиздец! Больше слов нет..
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  ka3ax001 06.01.2017 в 11:38:12   # 571154
Ой бляяяяять
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  bozon house 06.01.2017 в 11:39:05   # 571155
Если такой казус реально существует, то тех кто принимал все эти постановления, мягко говоря, следует уволить.
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  Мясников 06.01.2017 в 11:46:30   # 571157
Не верю .............
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  bozon house 06.01.2017 в 11:48:54   # 571160
Цитата: Мясников от 06.01.2017 11:46:30
Не верю .............
Ну если рассмотреть с точки зрения, что граждане страны своим законопослушанием должны задавать тон гостям РК - то даже очень верю!
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  spy 06.01.2017 в 11:51:50   # 571162
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
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  bozon house 06.01.2017 в 11:53:28   # 571164
Цитата: spy от 06.01.2017 11:51:50
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
А разве наличие такого пачпорта не подразумевает автоматически наличие удостоверения?
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  едридмадрид 06.01.2017 в 11:54:27   # 571165
Цитата: spy от 06.01.2017 11:51:50
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.


это как заграничный паспорт КЗ -?

он у нас один , и в нем так же есть все данные , а главное ИИН , просто очень даже удобно пользоваться внутри и за рубежом
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  едридмадрид 06.01.2017 в 11:56:19   # 571166
Цитата: bozon house от 06.01.2017 11:53:28
Цитата: spy от 06.01.2017 11:51:50
Если есть паспорт KZ заграничный, имеется ввиду должно быть и удостоверение...я так понял.
А разве наличие такого пачпорта не подразумевает автоматически наличие удостоверения?


тут наверно разница в стоимости , паспорт -явно дороже стоит чем удо , да и с паспортом неудобно типа таскаться везде и каждый день ,
другое дело удо , как и права водительские , всё в один кошель поместить можно
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  kkafp 06.01.2017 в 11:58:05   # 571167

Это же в разделе «Юмор и истории» опубликовано
Админ провокатор
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  bozon house 06.01.2017 в 11:59:29   # 571168
Это не наш юмор!
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  FishTime 06.01.2017 в 12:02:42   # 571170
вот уебки совсем с головой не дружат, граждане собственного государства понижены сука.
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  shaman 06.01.2017 в 12:04:28   # 571172
Гражданам КЗ 1 месяц
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  Blackadder 06.01.2017 в 12:06:11   # 571174
Фантастический рассказ.

В Алматы разрешили безвизовый въезд жителям Алматинской области.

Диалог из скорого будущего.
1 -Добрый день, сержант дорожно-миграционной службы Матасов! Предъявите документы!
2 - Прошу!
1 - Куда следуете?
2 - Вот, в Алматы за покупками.
1 - Виза алматинская есть? Ты откуда такой путешественник?
2 - Я из Талдыкоргана. Мне сказали, что по выходным в Алматы можно и так, без визы.
1 - Кто тебе сказал?
2 - В представительстве города Алматы в Талдыкоргане.
1 - Можно, но не нужно (смеется). Стоп-стоп, а выездная виза из Талдыкорганского аймака есть?
2 - У нас в Талдыкорганском регионе отменили выездные визы для выезда в соседние области Казахстана.
1 - Везет вам там. Зажрались. Кстати в Алматинской крепости, Медеуский кантон решил ввести платный въезд для других кантонов. Лаааааадно, с тебя 2 млн тенге за проезд через Северный Капчагай.
2 - Хорошо. Только шею отпустите, а то я задыхаюсь.
1 - (смеется) Отпускаю-отпускаю, неженка.

UPD
2- (потирает шею) Владыка сержант, долго нам так мучиться? Это же нарушение прав человека на свободное передвижение!
1 - (задумчиво) Госхолдинг по тремста инновациям "300-парк" выиграл тендер. В следующем году будут чиповать граждан. Мозг удаляют, вместо мозга будет чип с батарейкой. Все будут едины. Без мозга это будет не нарушение прав человека, а всего-лишь жестокое обращение с животными.
2 - Это беспредел!
1 - Все чипованные будут соединены в единодушную сеть через беспилотники Фейсбоқ и Google. Это не беспредел, сынок, это - сингулярность.

Rassul Rysmambetov

https://www.facebook.com/rassul.rysmambetov?fref=nf&pnref=story
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  bozon house 06.01.2017 в 12:14:07   # 571178
Quote:
- Я живу в вагончике в Алматы, а зарегистрирован в другом месте. Что делать?
Ничего. Ты сломал систему, чувак! Нет адреса – нет места временного пребывания! Я не шучу.
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  СССР 06.01.2017 в 12:27:10   # 571180
Это не юмор, а суровая реальность. Если поехал в Алматы, к примеру, снял хату или в гостиницу заселился, ты обязан зарегиться в течении 10 дней.
Если к родственникам приехал, то в течении месяца.
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  Fotinij 06.01.2017 в 12:41:54   # 571188
Какая бредятина
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  Pancho S 06.01.2017 в 12:42:39   # 571189
а кто это всё фиксирует (отъезд, приезд)? я сяду в автобус и уматаю, куда хочу!
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  Dior 06.01.2017 в 13:29:15   # 571210
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  almako 06.01.2017 в 14:38:07   # 571244
Не соответствует действительности)))))обладателям иностранный паспортов можно не регистрироваться месяц, а максимальное нахождение на территории РК - 90 дней.Как раз таки те же россияне в проигрыше, тк казахам можно в РФ полгода находится, а регистрация занимает 5 минут в любом отделении почты.
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  Yerla 06.01.2017 в 14:40:57   # 571246
.. ну если совсем туго .. и ну никак не магишь регистрацию сделать .. то можно раз в 10 дней покупать ж/д билет из своего города в тот в котором ты сейчас находишься .. при проверке показывай билет: мол вот ток неделю назад приехал .. (билет брать самый дешевый .. общий .. плацкарт)
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