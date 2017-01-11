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Юмор и Истории
"Сказочное Бали" превратилось в хэштег и всколыхнуло Интернет
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danilov 11 Января 2017 в 11:17:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  spy 11.01.2017 в 11:49:20   # 572301
Сказочно ебали походу..раз так написала
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  Денис222 11.01.2017 в 12:14:18   # 572313
Русский язык! Сломай иностранцу мозг...
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