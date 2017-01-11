▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Юмор и Истории
"Сказочное Бали" превратилось в хэштег и всколыхнуло Интернет
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 11 Января 2017 в 11:17:09
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
spy
11.01.2017 в 11:49:20
# 572301
Сказочно ебали походу..раз так написала
поощрить
|
покарать
Денис222
11.01.2017 в 12:14:18
# 572313
Русский язык! Сломай иностранцу мозг...
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь