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Юмор и Истории
Полиция Казахстана в 2017 году
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MrX 11 Января 2017 в 16:46:44
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  X-Daemon 11.01.2017 в 17:01:22   # 572425
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  sunroad777 11.01.2017 в 17:12:47   # 572430
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  старик 11.01.2017 в 17:57:59   # 572457
Ай молодцы приколисты! Тупым депутатам и властям посвящается.
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