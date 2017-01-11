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Полиция Казахстана в 2017 году
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MrX
11 Января 2017 в 16:46:44
Когда тебе запретили пользоваться жезлом для остановки транспорта
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X-Daemon
11.01.2017 в 17:01:22
# 572425
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sunroad777
11.01.2017 в 17:12:47
# 572430
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старик
11.01.2017 в 17:57:59
# 572457
Ай молодцы приколисты! Тупым депутатам и властям посвящается.
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