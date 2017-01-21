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Юмор и Истории
Когда забыл очистить историю браузера в своём кабинете в Белом доме
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danilov 21 Января 2017 в 20:35:42
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21.01.2017 в 20:55:21
# 575268
Точно. Искал подходящее дерево для переселения.
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Денис222
21.01.2017 в 23:11:53
# 575295
Всяко бывает...я так обычно бегу проверять дверь входную, вечно думаю, что не закрыл
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