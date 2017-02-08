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Юмор и Истории
В Казахстане предложили размещать антикоррупционную информацию на дорогих вещах
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danilov 08 Февраля 2017 в 18:03:07
Один из пользователей КазНета, в ответ на предложение заместителя председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, охватить агитацией антикоррупционной направленности всё население, предложил размещать такую информацию не на квитанциях за коммунальные платежи, а на дорогих вещах, таких как: элитный алкоголь, в меню дорогих ресторанов, на этикетках ювелирных изделий и конечно же в автомобильных салонах с дорогими иномарками. На этом конечно же пользователь не остановился. В качестве более радикальной меры он предложил набивать татуировки на ладонях гос. служащих и даже на телах элитных проституток.
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  Viktor11 08.02.2017 в 18:07:40   # 579298
Да руки отрубать надо. Сразу видно будет кто и что
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  Клавиша 08.02.2017 в 18:15:12   # 579300
Цитата: Viktor11 от 08.02.2017 18:07:40
Да руки отрубать надо. Сразу видно будет кто и что

Да. И отрубленные руки вешать на дорогие вещи.
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  eric_land 08.02.2017 в 18:20:37   # 579302
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
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  arhar 08.02.2017 в 19:23:14   # 579314
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!

согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
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  Мура45 08.02.2017 в 19:34:22   # 579323
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!

согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.

Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.
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  Zoggyla 08.02.2017 в 19:58:21   # 579337
Че-то как-то инновационно!
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  Stalker77 08.02.2017 в 20:49:30   # 579361
Очень вероятно что это отразится на продуктах(пишут же что не остановятся на достигнутом). А это может быть и минеральная вода с характерной надписью...
дорогие сыры и колбасы...
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  Zoggyla 08.02.2017 в 21:11:56   # 579374
Цитата: Stalker77 от 08.02.2017 20:49:30
Очень вероятно что это отразится на продуктах(пишут же что не остановятся на достигнутом). А это может быть и минеральная вода с характерной надписью...
дорогие сыры и колбасы...
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  Ilya. 08.02.2017 в 21:18:57   # 579382
Если брать в учет темпы роста цен на продукты, то скоро на всех продуктах можно будет такую информацию размещать.
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  Sr. Leonsio 08.02.2017 в 22:37:59   # 579414
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!

согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: Мура45 от 08.02.2017 19:34:22
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!

согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.

Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.


Это получится поле чудес в стране дураков!
Потом они там корни пустят и начнут плодить деревья с золотыми монетами.
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  Мура45 08.02.2017 в 23:18:25   # 579422
Цитата: Sr. Leonsio от 08.02.2017 22:37:59
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!

согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: Мура45 от 08.02.2017 19:34:22
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!

согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.

Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.


Это получится поле чудес в стране дураков!
Потом они там корни пустят и начнут плодить деревья с золотыми монетами.

Ценная ДРЕВЕСИНА!!
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