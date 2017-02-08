В Казахстане предложили размещать антикоррупционную информацию на дорогих вещах

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Февраля 2017 в 18:03:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Viktor11 от 08.02.2017 18:07:40
Да руки отрубать надо. Сразу видно будет кто и что
Да руки отрубать надо. Сразу видно будет кто и что
Да. И отрубленные руки вешать на дорогие вещи.
Легче, но не выгоднее!
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.
дорогие сыры и колбасы...
Цитата: Stalker77 от 08.02.2017 20:49:30
Очень вероятно что это отразится на продуктах(пишут же что не остановятся на достигнутом). А это может быть и минеральная вода с характерной надписью...
дорогие сыры и колбасы...
Очень вероятно что это отразится на продуктах(пишут же что не остановятся на достигнутом). А это может быть и минеральная вода с характерной надписью...
дорогие сыры и колбасы...
Sr. Leonsio 08.02.2017 в 22:37:59 # 579414
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: Мура45 от 08.02.2017 19:34:22
Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.
Это получится поле чудес в стране дураков!
Потом они там корни пустят и начнут плодить деревья с золотыми монетами.
Цитата: Sr. Leonsio от 08.02.2017 22:37:59
Это получится поле чудес в стране дураков!
Потом они там корни пустят и начнут плодить деревья с золотыми монетами.
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: Мура45 от 08.02.2017 19:34:22
Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.
Цитата: arhar от 08.02.2017 19:23:14
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Цитата: eric_land от 08.02.2017 18:20:37
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
Не легче ли создать антикоррупционное поле?
Легче, но не выгоднее!
согласен на все сто, а потом вывозить их в это поле и закапывать живьём, вниз головой.
Вниз головой слишком жестоко. Надо так, чтоб только голова торчала и можно начинать на этом "антикоррупционном поле" сенокос.
Это получится поле чудес в стране дураков!
Потом они там корни пустят и начнут плодить деревья с золотыми монетами.
Ценная ДРЕВЕСИНА!!