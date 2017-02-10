Главные тролли предлагают сократить продолжительность жизни в Казахстане

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Софруджу 10 Февраля 2017 в 09:12:58
Согласно предлагаемого законопроекта граждане, переступившие этот возрастной порог, обязаны выплачивать специальный штраф, величина которого возрастает по мере увеличения продолжительности жизни. Кроме того рекомендуется резко увеличить налоги для этой категории людей и наложить ряд ограничений. К примеру, запретить посещать увеселительные заведения, разрешить прогулки только в ночное время, ограничить рацион питания, запретить пользоваться общественным транспортом, а после смерти подвергнуть кремации. В тоже время граждане, которые закончать жизненный путь до 80 лет, будут посмертно представлены к государственной награде, а родным и близким вручат поощрительные призы.
Авторы нового законы считают, что предлагаемые меры позволят сэкономить значительные средства пенсионного фонда и направить их на укрепление экономики страны, разработку передовых технологий, которые позволят войти в ряды самых развитых стран мира и обеспечат молодежи счастливое будущее.
В проекте предлагается привлечь к активной пропаганде средства массовой информации, которые должны объяснить людям вред долгожительства и необходимость своевременной кончины.
http://rezonans.kz/obshchestvo/item/1713-v-kazakhstane-predlagayut-ogranichit-prodolzhitelnost-zhizni