Минэнерго США подтвердило розыгрыш главы ведомства российскими пранкерами

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Лексус и Вован предложили Минэнерго США топливо из навоза и самогона от Порошенко. Однако столь абсурдная информация ничуть не смутила министра, и он заявил, что как можно скорее хочет встретиться с украинским лидером.