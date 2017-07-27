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Юмор и Истории
Минэнерго США подтвердило розыгрыш главы ведомства российскими пранкерами
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danilov 27 Июля 2017 в 16:36:56
Ранее Лексус и Вован предложили Рику Перри топливо из навоза и самогона от Порошенко.

Министерство энергетики США подтвердило факт розыгрыша российскими пранкерами министра энергетики США Рика Перри. Об этом сообщает издание Washington Post.

— Эти два человека известны тем, что разыгрывают высокопоставленных чиновников и звёзд шоу-бизнеса, в особенности тех, кто поддерживает оппозиционные их правительству идеи. В данном случае энергетическую безопасность Украины, — заявил представитель ведомства Шайлин Хайнс.

Ранее сообщалось, что российские пранкеры Лексус и Вован предложили Минэнерго США топливо из навоза и самогона от Порошенко. Однако столь абсурдная информация ничуть не смутила министра, и он заявил, что как можно скорее хочет встретиться с украинским лидером.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1030179/mineniergho_ssha_podtvierdilo_rozyg hrysh_ghlavy_viedomstva_rossiiskimi _prankierami
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SeaHawk 27.07.2017 в 17:57:20   # 620604
красавчики
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  старик 27.07.2017 в 18:35:36   # 620612
Quote:
Ранее сообщалось, что российские пранкеры Лексус и Вован предложили Минэнерго США топливо из навоза и самогона от Порошенко. Однако столь абсурдная информация ничуть не смутила министра, и он заявил, что как можно скорее хочет встретиться с украинским лидером.
Тупость америкосов безгранична!
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  Blackadder 27.07.2017 в 19:32:37   # 620629
Последний день в истории человечества. Вован и Лексус дозвонились до штаба РВСН.
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