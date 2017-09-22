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Юмор и Истории
Когда взял лысого кота
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Лялька 22 Сентября 2017 в 17:06:49
Взял я как-то себе кота. Не спрашивайте зачем и почему. Лысого. Годовалого. С бейцим и гордым именем Герман. Увидел в объявлении «жалко усыплять, родился ребенок» и сжалился над животинкой. Приехал к хозяйке, обменял на энное количество валюты и получил в подарок сие лысое чудовище. И еще десять кило наполнителя ‘Котосруль’, плюс зассаную переноску. Это я сейчас понимаю, что нужно было призадуматься уже тогда, как только хозяйка спросила:

— А вы заберете клетку? Или мне выкинуть? Я посмотрел на это чудо творение, предназначенное для попугаев-переростков, гадом буду, и выдавил:

— Пожалуй заберу. Сей девайс я поставил в багажник и двинулся в путь.

Почему эта кожаная прелесть раньше вне дома передвигалась в клетке я понял как только отчалил от дома хозяйки. Герман, выгнувшись дугой, начал скакать по салону и тереться своими котячими тестикулами обо все, до чего мог дотянуться. Нужно заметить, что это у него получалось очень хорошо. К концу поездки он пометил все, включая меня. Освежитель воздуха, которым я все щедро натирал после посещения котом, быстро стерся и начал подозрительно попахивать Германом. Привез я его домой и понеслось…

Поскольку на дворе был май, а солнышко уже припекало как следует, то мне пришлось следить, чтобы окна были закрыты. Нет, не для того, чтобы лысое создание не выпрыгнуло. Однажды я пришел с работы и увидел картину маслом. Герман распластался в холодной ванне, весь красный от загара и жалобно зовущий на помощь. Обгорел, бедняга. Пришлось брать его в охапку и тащить к врачу, где добрый доктор выписал мазь стоимостью в ползарплаты, посоветовал кота обколоть прививками и дефабержировать. Говоря проще — лишить его бейцим. А то недолог час, когда зассано будет все. К тому времени я уже по запаху мог определять, здоровы ли почки у моего чудо кота. Потому что большую часть своего времени он проводил около лотка. Благо не гадил мимо. Почти. Когда пришло время и зарплата, то было таки решено сделать моего кота почетным евнухом и отвезти в клинику. Но у кота были другие планы. Наутро после разговора о лишении шаров кот начал зарастать какой-то коростой. Причем по всей поверхности кота. Снова врач и снова мази. Ну и плюс утренние протирания крепким чаем и мытье тряпочкой. За неделю он был надрессирован так, что идя мыться в 7 утра, я встречал Германа на дне ванны, который взглядом мне говорил:

— Хозяин, зудит шопипец! Давай протирай.

Домашние смеялись, что нужно коту мочалку купить и пускай сам со мной моется. На удивление он любил воду и вечно полоскался то в раковине, то в унитазе.

Таким образом кот отвоевал еще неделю на ношение яиц. Но все хорошее проходит, даже короста. И как только кожа стала гладкой и шелковистой, как лысина декана, кожаный мешочек был взят за шкирку и отвезен к уже знакомому доктору.

А там, как всегда очередь. Хромые, косые, блохастые и поломаные. Перед нами на стол заносят таксу. Такса по пути на руках обссыкает все, что в радиусе метра. С диким визгом. Врач, меланхолично смотря в окно:

— Что беспокоит?

И тут такса начинает обильно серить. Жидко и с присвистом, видимо решив, что все, что не обоссано, нужно засрать. Присутствующие полегли под столы, хозяйка взяла удар на себя, закрыв амбразуру своей массивной грудью. Лучи поноса достали до баночек с лекарствами и несколько упало. Маленькая такса. 10 атмосфер. Все, включая моего лысого кота были в шоке. Йоркширский терьер, который мирно восседал на соседнем столе, обрадовался и с воодушевлением принялся вылизывать стенку, а тетя врач слегка позеленела и выбежала из смотровой. Такса же, глубоко вздохнув обмякла и упала закатив глаза. По истечении времени, когда все было убрано и почищено (не без помощи хозяйки), врач повторил свой вопрос. На что хозяйка таксы с грустным видом сказала:

— Анализы мы пришли сдавать, камешки у нас в почках… В это время мой кот со шприцом на загривке выписывал пируэты под потолком, опасно скалясь и пытаясь разодрать кварцевый плафон. У него почти получилось, как вдруг, силы его резко покинули, и укол начав действовать усмирил маленького бунтовщика.

Домой я ехал объезжая каждую ямку — боялся растрясти кота.

На удивление Герман быстро отошел. Уже к следующему вечеру он с удивлением пялился на себя в зеркало, откуда на него смотрело нечто устрашающее с ошейником на всю голову и дико недовольное. Этот чудо-ошейник нужно было носить пару дней, чтобы не лизать шрамы и не чесаться по-пустякам. Забавно было наблюдать, как погадив, кот утыкался носом под 90 градусов в наполнитель, закрывая этим конусом все то, что было из него выдавлено. А выдавливал Герман много, каждый раз, как в последний. Кстати, весь наполнитель закончился за пару недель, ведь второй раз в погаженое мы не ходили.

Когда все зажило, мой кожаный друг стал более ласковый. Правда, нашелся еще один баг. Когда кто-то брал кота на руки, он всегда шипел и пытался укусить. Но как только ему придавали ускорения под хвост, то ровно через минуту лез сам и мурчал, как ни в чем не бывало. С яйцами он не мурчал и на руках сидел только с выгодой — погреться.

Еще одна проблема лысого кота — холод. Как только температура опускается ниже плюс двадцати, кот начинает искать теплые места. За время, пока нам не дали отопления я находил его в самых неожиданных местах. Однажды он залез под кухонную плиту и терпел до тех пор, пока в прямом смысле не запахло жаренным.

Покумекав, что да как, было решено отдать ему часть своего любимого свитера. Был отрезан рукав, в котором предварительно были проделаны 4 отверстия под лапы и кот засиял. Зрелище, нужно сказать страшное. Когда на тебя из темноты, посреди ночи, надвигается нечто грубой вязки с лысыми конечностями.

Отдельно хочется сказать пару слов про то, каково это, гладить лысое создание. Аналогии привести сложно, но я попробую. Вы когда-нибудь проводили рукой по только что выбритому подбородку? Вот когда он не скользкий, и рука двигается рывками. Вот примерно так же и с котом. Рука то скользит, то резко останавливается на складках. Но моему Герману это даже нравится. Он же других ласк и не знает.

Ну и бонус в виде ‘гонять лысого’ в любое время дня и ночи никто не отменял. В общем одни плюсы!

Сейчас Герман жив и здоров, радуется батарее и с ужасом вспоминает времена, когда бейцим мешали жить.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 22.09.2017 в 17:28:49   # 632674
Обычных котов люблю, но назвать котом подобное творение не решаюсь. Терпеть их не могу.
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  bozon house 22.09.2017 в 17:36:29   # 632679
Цитата: Manitu от 22.09.2017 17:28:49
Обычных котов люблю, но назвать котом подобное творение не решаюсь. Терпеть их не могу.
Я больше - кошечек
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  Лялька 22.09.2017 в 17:41:10   # 632681
Цитата: Manitu от 22.09.2017 17:28:49
Обычных котов люблю, но назвать котом подобное творение не решаюсь. Терпеть их не могу.
Вы не любите лысость и характер?
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  КЕДЫ 22.09.2017 в 19:06:59   # 632687
Купила я лысую кошку — канадского сфинкса, девочку. Покупала зимой. К лету киска уже подросла и любила сидеть на окне, наблюдая за птичками и подмявкивать. Лето. Жара. прихожу с работы... и вижу, что кошка лежит в неестественной позе на подоконнике: вся красная, глаза «в кучку», как при содружественном косоглазии, язык вывалился изо рта, будто её на сковороде поджарили. Дальше — Изрядно испугавшись за жизнь своей любимицы, не понимая, что случилось, пакую её в сумку и бегу к ветеринару. Врач сказал, что кошка ОБГОРЕЛА(!!) на подоконнике! И её срочно нужно намазать жирной сметаной. Ветеринар сделал кошке укол, после чего мы с киской побежали в магазин за сметаной. В молочном отделе не было продавца, и я попросила девушку из соседнего отдела помочь мне выбрать самую жирную сметану, чтобы намазать ею свою обгоревшую киску. Почему-то моя просьба вызвала взрыв хохота, но сметану мне всё-таки дали. Взяв банку, я, с киской в сумке, побежала на кассу, где была длинная очередь. Опасаясь за жизнь своей любимицы, я стала просить, чтоб пропустили, т. к. мне срочно надо намазать сметаной свою обгоревшую киску. На это, стоявшая впереди женщина, возмущённо ответила: «У меня тоже на пляже киска обгорела, да ещё и стринги натёрли, но я же не лезу без очереди!» Услышав такой диалог, люди начали давиться со смеху, тогда я уточнила, что моя киска лысая, поэтому и обгорела, и не на пляже, а на окне. Теперь уже мужики дружно заржали, а из толпы стали доноситься возмущённые женские возгласы, дескать, у нас тоже киски лысые, но это не повод лезть без очереди. Уже со слезами на глазах, я объяснила очереди, что сейчас покажу свою киску, а то она может подохнуть от перегрева. Зал разразился хохотом. Все уже чуть ли не катались по полу со смеху. Я расстегнула сумку. Когда увидели мою лысую киску, сразу пропустили вперёд. Но на этом мои злоключения не закончились. На столике для покупок, я намазала киску сметаной и бросилась ловить такси, чтобы быстрее добраться до дома. Проехав полдороги, моя киска начала писать прямо в сумке, стоявшей на моих коленях. Я завопила водителю: «Останови машину, у меня по ногам течёт!» — На что тот злобно спросил: «Ты что, обоссалась что ли?» Чтобы успокоить водителя, я пояснила: «Да не я, а моя киска!» Водитель завыл: «Ты что, пьяная? Как я в зассатом салоне пассажиров возить буду?! Фу! А вонища-то какая!» Пришлось и ему предъявить лысую киску, дескать, животное обгорело и описалось. Чередуя смех с матюками, до дома он нас всё-таки довёз, дескать, следующего пассажира он всё равно повезёт не скоро, а когда сиденье высохнет и провоняется. Пришлось доплатить ему за обоссанное сиденье. Киска отживела, поправилась, но пришлось повесить жалюзи, дабы больше не попадать в подобную ситуацию. Девушки!Берегите своих лысых кисок!😂
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