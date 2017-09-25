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Юмор и Истории
Мокрое дело
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danilov 25 Сентября 2017 в 11:35:42
Переговоры полиции по рации:
-Вы по вызову подъехали? Что там?
-Да бытовуха. Муж пришёл домой, прошёл по только что вымытому мокрому полу,в грязной обуви.Жена ударила его пять раз сковородкой. Насмерть.
- Орудие убийства изъяли? Труп сфотографировали?
-Тут это.. Пол не высох ещё, мы в подъезде ждём.
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  Deamos89 25.09.2017 в 11:45:58   # 632998
баян
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  Yerla 25.09.2017 в 13:01:54   # 633001
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  alpha_portal 25.09.2017 в 13:04:06   # 633002
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  Enzo 25.09.2017 в 13:26:59   # 633003
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