Мокрое дело

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danilov 25 Сентября 2017 в 11:35:42
-Вы по вызову подъехали? Что там?
-Да бытовуха. Муж пришёл домой, прошёл по только что вымытому мокрому полу,в грязной обуви.Жена ударила его пять раз сковородкой. Насмерть.
- Орудие убийства изъяли? Труп сфотографировали?
-Тут это.. Пол не высох ещё, мы в подъезде ждём.
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alpha_portal 25.09.2017 в 13:04:06 # 633002
Цитата: Deamos89 от 25.09.2017 11:45:58
баян
баян
Это анектод а не баян
Цитата: Deamos89 от 25.09.2017 11:45:58
баян
баян
Бородатый баян