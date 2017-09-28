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Юмор и Истории
О казахстанской полиции
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danilov 28 Сентября 2017 в 15:14:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 28.09.2017 в 15:30:47   # 633604
Но привычки старые остались....
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  jumanjiqz 28.09.2017 в 15:57:19   # 633612
С тех пор как у них жезлы отобрали и на дорогах не стоят, мне как водителю как то легче, я бы даже сказал комфортно стало...
Про шарик смешно%)
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  Lokki 28.09.2017 в 17:15:03   # 633650
А по мне так зря жезлы отобрали. Вполне себе логичный аксессуар. Каждое утро проезжаю перекресток кунаева-рыскулова. Каждый раз возмущаюсь работой инспектора-дирижера. Во-первых нихрена не выключают в это время светофор, чем вводят в заблуждение всех водителей. Во вторых они азбуку жестов регулировщика нихрена похоже в школе не проходят. Стоит руками машет в разные стороны как всемогущий Шива, и свистят как уорелые.Стоит ко мне лицом свою правую руку вбок вытянул вот и пойми его что он хочет. Свистит чтоб с левого ряда поворачивали и мне свистит что, мол, я стою туплю, ехать ведь надо, а как я могу ехать если он ко мне лицом и всем телом стоит. Странные такие.
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