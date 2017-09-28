О казахстанской полиции

danilov 28 Сентября 2017 в 15:14:32
Но привычки старые остались....
С тех пор как у них жезлы отобрали и на дорогах не стоят, мне как водителю как то легче, я бы даже сказал комфортно стало...
Про шарик смешно%)
А по мне так зря жезлы отобрали. Вполне себе логичный аксессуар. Каждое утро проезжаю перекресток кунаева-рыскулова. Каждый раз возмущаюсь работой инспектора-дирижера. Во-первых нихрена не выключают в это время светофор, чем вводят в заблуждение всех водителей. Во вторых они азбуку жестов регулировщика нихрена похоже в школе не проходят. Стоит руками машет в разные стороны как всемогущий Шива, и свистят как уорелые.Стоит ко мне лицом свою правую руку вбок вытянул вот и пойми его что он хочет. Свистит чтоб с левого ряда поворачивали и мне свистит что, мол, я стою туплю, ехать ведь надо, а как я могу ехать если он ко мне лицом и всем телом стоит. Странные такие.