В свете ситуации происходящей с топливом

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danilov 06 Октября 2017 в 16:58:49
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Цитата: Jokerkz от 06.10.2017 17:28:12
По ходу машинки компактного форм-фактора уже не выглядят ущербными Spark уже вполне себе модная тачка (по 2 лямчика уже за них просят 10-го года)
По ходу машинки компактного форм-фактора уже не выглядят ущербными Spark уже вполне себе модная тачка (по 2 лямчика уже за них просят 10-го года)
Смысл? не проще 700 добавить и купить в "масле" Равон. Те же яйца, в профиль (и ведь вправду похожи на яйца )
Цитата: Enzo от 06.10.2017 18:05:17Как кончится - появятся
А что с бензином напряг да? Я заправлял полный бак на выходные, проблем вроде не было. Пока ещё есть бензин в баке.
А что с бензином напряг да? Я заправлял полный бак на выходные, проблем вроде не было. Пока ещё есть бензин в баке.
Купить может и купят, но вот за 2 ляма...