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Юмор и Истории
В свете ситуации происходящей с топливом
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danilov 06 Октября 2017 в 16:58:49

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(64,15 Кб)
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  Lokki 06.10.2017 в 17:01:39   # 635315
Это было бы так смешно, если бы не было так грустно...
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  Лялька 06.10.2017 в 17:06:47   # 635319
не пугайте меня, люди...
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  Jokerkz 06.10.2017 в 17:28:12   # 635326
По ходу машинки компактного форм-фактора уже не выглядят ущербными Spark уже вполне себе модная тачка (по 2 лямчика уже за них просят 10-го года)
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  Enzo 06.10.2017 в 18:05:17   # 635338
А что с бензином напряг да? Я заправлял полный бак на выходные, проблем вроде не было. Пока ещё есть бензин в баке.
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  андремас 06.10.2017 в 18:25:39   # 635344
17 лет, 514 к пробег, этож хлам! А что так дорого стоит, из-за бензина?))
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  Максимыч 06.10.2017 в 18:56:05   # 635354
Цитата: Jokerkz от 06.10.2017 17:28:12
По ходу машинки компактного форм-фактора уже не выглядят ущербными Spark уже вполне себе модная тачка (по 2 лямчика уже за них просят 10-го года)

Смысл? не проще 700 добавить и купить в "масле" Равон. Те же яйца, в профиль (и ведь вправду похожи на яйца )
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  Сила 06.10.2017 в 19:08:18   # 635359
Цитата: Enzo от 06.10.2017 18:05:17
А что с бензином напряг да? Я заправлял полный бак на выходные, проблем вроде не было. Пока ещё есть бензин в баке.
Как кончится - появятся
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  lado 06.10.2017 в 20:30:45   # 635382
СКОЛЬКО пробега??? 500.000 километров???? КТО купит ЭТО???
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  Денис222 06.10.2017 в 20:34:08   # 635384


Купить может и купят, но вот за 2 ляма...
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  Alexy 06.10.2017 в 21:27:22   # 635392
Хвигня какая-то, а не новость!
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