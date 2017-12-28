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Юмор и Истории
В Калининграде контент-менеджер гортранса забыл перелогиниться и написал губернатору жалобу
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danilov 28 Декабря 2017 в 17:49:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Snake666 28.12.2017 в 18:51:43   # 652074
Чиновники тоже люди!
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  jumanjiqz 28.12.2017 в 22:04:00   # 652100
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