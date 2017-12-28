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В Калининграде контент-менеджер гортранса забыл перелогиниться и написал губернатору жалобу
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danilov 28 Декабря 2017 в 17:49:07
Комментарии,
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Snake666
28.12.2017 в 18:51:43
# 652074
Чиновники тоже люди!
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jumanjiqz
28.12.2017 в 22:04:00
# 652100
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