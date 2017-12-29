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Юмор и Истории
Про свиней в туалетах, которым все должны
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danilov 29 Декабря 2017 в 10:45:13
Случилось мне однажды прилечь в больницу. Определили меня в палату, где, кроме меня, проживало семь мужиков. И вот, на нас, восьмерых, имелся туалет, довольно хороший и чистый, с ершиком, освежителем воздуха, нормальным стульчаком. В палате лежали взрослые мужики, все были вменяемыми и адекватными, потому туалетом пользовались аккуратно, мыли его за собой, брызгали дезодорантом. Но имелся в нашей теплой компании один дед, которому было под семьдесят. Так после его похода в сортир идти туда было пыткой, потому как дед умудрялся засрать все: от унитаза до сливного бачка и стульчака. Естественно, освежителем (бесплатным!!!) он тоже принципиально не пользовался. И вот следующему после него посетителю приходилось самому отчищать чужое говно, прежде чем воспользоваться местом. Потому что нормальному человеку, а не свинье, противно справлять нужду вот так и сперва ему надо навести порядок. Дед, если что, был коренной москвич и сортиром пользоваться умел прекрасно.

Ему про это говорили, но он заявлял, что убирать должна уборщица, которой за это платят. Говорить ему жестче стеснялись, потому как пожилой человек, всем в отцы годится. Деда ни разу не смущало, что, например, утром в сортир хотят все и после его похода туда уборщица мгновенно не прибежит и не вывезет его говно. Она вообще убирала сортиры раз в сутки, потому как работала одна в целом отделении. А все остальное время сортиром надо как-то пользоваться. Да и, захотев туда, как-то не ловко бегать по всему зданию и искать уборщицу - можно не успеть и случится конфуз.

Так как в нашей палате был маленький телевизор, то вечерами мы, как положено, смотрели новости. Ну и обсуждали их. Как ты думаешь, дорогой читатель, каких взглядов придерживался почтенный старец? Правильно, у него все были пидорасами: депутаты, мэр, президент, врачи, медсестры, повара, чурки, пожарники, менты и т.д. Одни его не лечили, другие страну довели, третьи кормят не вкусно, четвертые понаехали, пятые взяточники и т.д. Все они они были должны деду, всеми он был недоволен, все они довели страну. А сам дед, по несколько раз в день уделывающий унитаз и окрестности, никому ничего не должен. Он страну исключительно развивает.



И так всегда: чем громче кто-то орет про то, что ему все должны, тем большей свиньей он является, и тем меньше делает сам.

https://vk.com/wall-142894214_13263
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 29.12.2017 в 10:53:25   # 652176
сунуть его дурной башкой в унитаз и все пройдет сразу 100%
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  Snake666 29.12.2017 в 11:03:27   # 652180
Москвичи - они такие. Процентов 80, которых встречал, были весьма неприятными и вечно чем-то недовольными типами, которые вечно качают права. Да их и в остальной части России ненавидят обычно.
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  Мура45 29.12.2017 в 11:03:40   # 652181
Старый - типичный нытик и "хатаскрайник"
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  vladtr 29.12.2017 в 11:23:15   # 652190
"В семье не без урода" - известный факт. У нас тоже водятся.
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  Jokerkz 29.12.2017 в 11:48:31   # 652198
Да это не только про гальюн, спроецировать ситуацию можно на что угодно. Уже не раз говорил про свой подъезд и про то, что его моют - я с женой раз в месяц и уборщик каждую неделю. Но это никак не спасает, дер*ма столько, что просто стыдно (например, когда к нам в гости кто-то приходит). И да, у соседей все виноваты (в том, что срачь вечный). Вот так и живем
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  Manitu 29.12.2017 в 12:25:51   # 652207
Актуально на все времена
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