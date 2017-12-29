Про свиней в туалетах, которым все должны

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danilov 29 Декабря 2017 в 10:45:13
Ему про это говорили, но он заявлял, что убирать должна уборщица, которой за это платят. Говорить ему жестче стеснялись, потому как пожилой человек, всем в отцы годится. Деда ни разу не смущало, что, например, утром в сортир хотят все и после его похода туда уборщица мгновенно не прибежит и не вывезет его говно. Она вообще убирала сортиры раз в сутки, потому как работала одна в целом отделении. А все остальное время сортиром надо как-то пользоваться. Да и, захотев туда, как-то не ловко бегать по всему зданию и искать уборщицу - можно не успеть и случится конфуз.
Так как в нашей палате был маленький телевизор, то вечерами мы, как положено, смотрели новости. Ну и обсуждали их. Как ты думаешь, дорогой читатель, каких взглядов придерживался почтенный старец? Правильно, у него все были пидорасами: депутаты, мэр, президент, врачи, медсестры, повара, чурки, пожарники, менты и т.д. Одни его не лечили, другие страну довели, третьи кормят не вкусно, четвертые понаехали, пятые взяточники и т.д. Все они они были должны деду, всеми он был недоволен, все они довели страну. А сам дед, по несколько раз в день уделывающий унитаз и окрестности, никому ничего не должен. Он страну исключительно развивает.
И так всегда: чем громче кто-то орет про то, что ему все должны, тем большей свиньей он является, и тем меньше делает сам.
https://vk.com/wall-142894214_13263
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