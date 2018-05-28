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Юмор и Истории
С.П Боткин.
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danilov 28 Мая 2018 в 13:48:37
Говорят, что однажды к Сергею Петровичу Боткину (выдающемуся русскому терапевту) обратился богатый купец, страдающий сахарным диабетом, ожирением и гипертонической болезнью. Он предложил большие деньги известному профессору, однако Боткин ответил, что возьмется за лечение только при одном условии: если тот босиком, взяв только котомку с хлебом, странником, без копейки денег, отправится пешком в Одессу, где и начнется лечение. Если же условие будет нарушено, врач откажется от лечения.

Купец был ошарашен услышанным. Но поскольку у него не было иного выхода (все его недуги считались неизлечимыми), ему оставалось лишь согласиться и отправиться в путь. По дороге в Одессу он просил подаяние, останавливался на ночлег в деревнях, питался чем Бог послал, прошел более 2 000 километров и, в конце концов, достиг цели своего пути в надежде на помощь известного доктора. Боткин осмотрел его и спросил, зачем тот явился, если является совершенно здоровым человеком. Купец удивился. Однако ни признаков ожирения, ни диабета, ни гипертонической болезни у него уже не было.
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  babki 28.05.2018 в 14:06:23   # 678920
Хорошая байка
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  Практичный 28.05.2018 в 14:30:04   # 678929
Перечень всех болезней, от которых страдают малоподвижные обжоры. Заставил много двигаться и мало есть.
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  jumanjiqz 28.05.2018 в 16:51:47   # 678960
Quote:
Боткин ответил, что возьмется за лечение только при одном условии: если тот босиком, взяв только котомку с хлебом, странником, без копейки денег, отправится пешком в Одессу, где и начнется лечение.
Когда с этого момента понял, что само лечение заключается в этом условии и не стал дочитывать дальше...
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  Пришелец 28.05.2018 в 17:09:43   # 678962
Не знаю возможно и правда по этому в поход с парапланом хожу взяв токо термос
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  Zhycie est 28.05.2018 в 22:47:15   # 679020
Ну скажем, дети болеют диабетом не успев стать жирными, и обездвиженными...так что байка красивая, но байка.
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  Пришелец 28.05.2018 в 23:22:00   # 679023
с другой стороны если бы ходьба,приносила здоровье ,почтальоны были бы бессмертные
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